Das Schicksal der Welt werde sich am Umgang mit Minderheiten entscheiden, sagt der südafrikanische Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger in Dresden. Gegen "guten Nationalismus" hat er aber nichts einzuwenden.

Von Cornelius Pollmer , Dresden

Nach der Rede Frederik Willem de Klerks darf das Publikum ein paar Fragen an ihn richten, eine Schülerin nutzt diese Gelegenheit und holt eine Erkundigung ein, die man in Dresden besonders gut gebrauchen könnte: Wie bitte, Herr de Klerk, lassen sich Menschen motivieren, für Frieden einzutreten? Der frühere Präsident Südafrikas breitet die Arme aus und sagt, diese Veranstaltung hier, sie sei doch schon mal ein guter Beginn, nicht wahr?

Das ist sie. 2010 begann die Dresdner Frauenkirche ihre Reihe der Friedensnobelpreisträgerreden. An diesem Montagabend ist mit Frederik de Klerk der Mann zu Gast, der 1993 mit Nelson Mandela für die gemeinsamen Bemühungen zur Beendigung der Apartheid ausgezeichnet worden war. De Klerk hatte als Staatsoberhaupt 1990 die Freilassung Mandelas verfügt und das Verbot des ANC und weiterer politischer Organisationen aufgehoben. Der Regierung Mandelas nach den ersten freien Wahlen 1994 gehörte de Klerk als Vizepräsident an.

Selbst ein solcher Gast aber hat jenen Programmpunkt abzuwarten, der mit dem furchteinflößenden deutschen Wort "Grußworte" überschrieben ist. In der Frauenkirche gibt es deren drei und sie stimmen in überwiegend erfreulicher Qualität auf die Rede de Klerks ein.

Landesbischof Carsten Rentzing kommt gleich im ersten Satz auf die ungeplante Tagesaktualität der Rede zu sprechen: "Wir suchen uns die Szenerie für unsere Veranstaltungen nicht aus", sagt Rentzing. Es folgt eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlages in Sankt Petersburg. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich skizziert ostdeutsch-südafrikanische Parallelen gesellschaftlichen Wandels in den Jahren 1989/90 und danach.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière schließlich nimmt diesen Gedanken, führt neben den Parallelen aber auch die noch gewaltigeren Unterschiede auf. "Der Weg aus der Apartheid war blutig, steinig", sagt de Maizière, der Wandel im Osten hingegen sei friedlich verlaufen, in einem solchen Haus dürfe man anfügen: "Gott sei Dank."

De Klerk redet von der Zukunft

De Maizière schließt mit einer verbalen Verneigung vor de Klerk und dessen Leistung, den Wandel Südafrikas seinerzeit ohne Rache gestaltet und stattdessen konsequent auf Verhandlungen gesetzt zu haben. Dies erscheine ihm noch heute "nahezu übermenschlich" und er sehe darin Lektionen, die angesichts der Weltlage "aktueller denn je" seien.

An Aktualität ist de Klerk in noch größerer Weise gelegen. Anders, als man es von einem 81-Jährigen erwarten dürfte, beschäftigt er sich in seiner Rede weitestgehend mit: der Zukunft. Seinem Lebenswerk als Präsident und Partner Mandelas widmet er nicht viel mehr als seine ersten beiden Sätze: "Wir haben damals getan, was wir getan haben, weil es getan werden musste. Wir haben es getan, um der Gerechtigkeit willen und um eine Katastrophe zu vermeiden." Was folgt, ist eine klargeistige Betrachtung des Zustands der Welt und des Menschen, mögliche Konsequenzen inklusive.