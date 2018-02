8. Februar 2018, 20:20 Uhr Friedensnobelpreis Ein Forscher, kein Politiker

Asle Toje soll ins Komitee für den Friedensnobelpreis aufrücken. Seine Nominierung durch die Fortschrittspartei lässt sich als Friedensangebot verstehen.

Von Silke Bigalke , Stockholm

Vielleicht hat Alfred Nobel, der alte Schwede, geahnt, dass es schwierig würde mit seinem Friedenspreis. Womöglich hat er die Entscheidung deswegen an die norwegischen Nachbarn abgeschoben, während die anderen Nobelpreise in Schweden vergeben werden. Die Norweger hatten immer wieder Ärger damit, nicht nur wegen umstrittener Preisträger. Zuletzt haben sie Monate darüber diskutiert, wer überhaupt in das Komitee darf, das den Friedensnobelpreis vergibt.

Den freien Sitz bekommt wohl Asle Toje, bisher Forschungsleiter am Nobel-Institut. Eine seiner Aufgaben dort war, das Komitee ...