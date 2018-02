4. Februar 2018, 18:38 Uhr Fremdenhass Wem die Stadt gehört









Feedback

In Cottbus hat sich ein Graben aufgetan. Die einen finden: zu viele Flüchtlinge. Andere finden: zu viele Nazis. Über eine Stadt, die ihre Identität sucht.

Von Antonie Rietzschel, Cottbus

Liebe statt Hass: In Cottbus demonstrieren am Samstag Menschen für ein friedliches Zusammenleben von Einheimischen und Flüchtlingen. (Foto: Martin Müller/imago)

An die 2000 Menschen drängen sich auf dem Oberkirchenplatz in Cottbus, Frauen und Männer in bunten Jacken, "einfache Bürger", wie sie sagen. "Wir wollen die nicht. Schreiben Sie das. Wir wollen nicht, dass unsere Frauen und Töchter hier mit Messern bedroht werden", sagt ein Rentner, der am Rand der Kundgebung steht. Er meint die Flüchtlinge.

Ein paar Stunden früher, am Samstagvormittag, versammeln sich knapp 1000 Menschen auf dem Cottbusser Altmarkt, unter ihnen sind alteingesessene Cottbusser und Flüchtlinge. Sie tragen Luftballons ...