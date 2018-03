28. März 2018, 20:31 Uhr Frankreich Trauermarsch für Mireille Knoll

In Paris haben tausende Menschen mit einem Marsch der getöteten Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll gedacht. Auch Innenminister Gerard Collomb nahm teil. Dagegen wurde Marine Le Pen ausgebuht.

(Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters)

Tausende Menschen haben in Paris mit einem Marsch der getöteten Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll gedacht . Innenminister Gérard Collomb, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und weitere bekannte Politiker kamen zur Place de la Nation im Osten der Hauptstadt. Wie mehrere Medien am Mittwochabend berichteten, wurden die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Linksaußenpolitiker Jean-Luc Mélenchon bei ihrer Ankunft ausgebuht. Beide Spitzenpolitiker hätten schließlich den Gedenkmarsch verlassen. Der gewaltsame Tod der 85-jährigen Jüdin hatte Frankreich erschüttert und weltweit Aufsehen erregt. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Die Frau war am Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris aufgefunden worden. Der Dachverband der jüdischen Institutionen in Frankreich (Crif) hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Ebenfalls am Mittwoch hatte Frankreich zuvor in einer bewegenden Trauerfeier den bei einem islamistischen Terroranschlag getöteten Gendarmen Arnaud Beltrame geehrt. Präsident Emmanuel Macron würdigte den "gewaltigen Mut" des 44-Jährigen, der sich im Austausch gegen eine Geisel in die Hand des Täters begeben hatte, und bezeichnete ihn als Helden. "Sein Beispiel wird bleiben." Insgesamt tötete der Islamist vier Menschen. Er wurde von der Polizei erschossen.