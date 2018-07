13. Juli 2018, 18:56 Uhr Frankreich Solidarität ohne Strafe

Flüchtlingshelfer dürfen Migranten ohne Aufenthalts­erlaubnis helfen, urteilt das Verfassungsgericht.

Von Nadia Pantel , Paris

Martine Landrys Einsatzort ist die Mittelmeerpromenade im südfranzösischen Menton, zwischen Yachthafen und Bahnhof. Andere Rentner haben hier ihre Boote liegen, die 73-jährige Landry trägt Warnweste statt Segeljacke. Landry beobachtet in Menton für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die französisch-italienische Grenze. Flüchtlinge, die aus Afrika über Libyen nach Italien gekommen sind, versuchen hier täglich nach Frankreich einzureisen - und werden genauso täglich von der französischen Polizei zurück über die Grenze geschickt. Seit 2011 steht die schmale, weißhaarige Landry regelmäßig neben den Uniformierten und dokumentiert, ob die Rechte der Flüchtlinge gewahrt werden. Und seit Freitagmittag hat Landry Gewissheit, dass sie ihre Arbeit fortsetzen kann. Im August 2017 war ein Verfahren gegen die Freiwillige eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, "zwei minderjährigen Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung den Grenzübertritt erleichtert" zu haben. Knapp ein Jahr später wird Landry freigesprochen. Sie hatte zwei jugendliche Flüchtlinge aus Guinea auf französischer Seite der Grenze begleitet und dort zur Polizeistation gebracht. Doch das Verfahren gegen die Rentnerin war für viele in Frankreich zum Symbol einer Politik geworden, die sich im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten darauf beschränkt, über möglichst effektive Abschreckung und Grenzsicherung nachzudenken.

Seit Jahren beklagen Flüchtlingshelfer und Menschenrechtsorganisationen, dass ihre Arbeit in Frankreich kriminalisiert wird, ihnen würden Taten angelastet, die sie selbst "Delikt der Solidarität" nennen. Ein Gesetz, das die Arbeit von Schlepperbanden verhindern soll, wird immer auch für Personen angewandt, die sich privat für Flüchtlinge und Migranten engagieren. Mit bis zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro können Menschen bestraft werden, die "durch direkte oder indirekte Hilfe die Durchreise oder den illegalen Aufenthalt eines Ausländers in Frankreich ermöglicht" haben.

Die Höchststrafe wurde zwar nie verhängt, doch immer wieder werden Menschen angeklagt, die Flüchtlinge aufgenommen, versorgt oder innerhalb Frankreichs transportiert haben. Etwa im Fall von Cédric Herrou. Der 39-Jährige lebt im Roya-Tal, 40 Kilometer von der Küstenstadt Menton entfernt, und beherbergt auf seiner Olivenfarm Flüchtlinge, die zu Fuß über die Alpen kommen. Wer nicht am Bahnhof von Menton sofort und in der Praxis ohne Möglichkeit Asyl zu beantragen, per Zug zurück nach Italien geschickt werden will, versucht an der grünen Grenze sein Glück. Herrou leistet nicht nur humanitäre Hilfe, er engagiert sich auch politisch auf Demonstrationen. 2017 wurde er zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung an der französisch-italienischen Grenze abgeholt hatte.

In diesem Jahr wurde jedoch eine Entscheidung getroffen, die den Einsatz von Menschen wie Landry und Herrou in Zukunft erleichtern könnte. Das französische Verfassungsgericht urteilte am 6. Juli in Bezug auf Herrou, dass das "Prinzip der Brüderlichkeit" gelte, wenn man wie er "aus humanitären Gründen hilft, ohne die Aufenthaltsgenehmigung zu bedenken". Olivenbauer und Flüchtlingshelfer Herrou nannte das Urteil "eine Erinnerung an die Werte Frankreichs".

In einem Interview mit der Zeitung Nice Matin sagte er: "Es ist beruhigend zu wissen, dass man jemandem helfen kann, egal wo die Person herkommt oder welche Hautfarbe sie hat und ohne dass man in die Rolle des Polizisten gerät und nach Papieren fragen muss."

Der Freispruch für Landry und die juristische Aufwertung der Brüderlichkeit senden zwar ein positives Signal an Menschen, die Flüchtlingen in Notsituationen helfen möchten - eindeutig ist die französische Gesetzeslage dennoch nicht, bemängelt Amnesty International. 2002 hat Frankreich eine UN-Konvention ratifiziert, die Menschenhandel verhindern soll. In diesem Text heißt es, dass Menschen, die illegale Aufenthalte unterstützt haben, nur bestraft werden können, wenn sie aus ihrem Handeln "einen finanziellen Vorteil oder anderen materiellen Vorteil" ziehen konnten. In dem französischen Gesetzestext ist hingegen von einer "Gegenleistung" die Rede, ohne zu präzisieren, ob es sich um eine finanzielle, materielle oder andere Gegenleistung handelt.

Der unklare Umgang mit Flüchtlingshelfern in Frankreich spiegelt sich auf EU-Ebene wider. Es gibt keine einheitliche Richtlinie, die für alle Staaten klar trennt, wer als Schlepper zu betrachten ist und wer als humanitärer Helfer. So hat die ungarische Regierung in diesem Jahr ein Gesetz vorgelegt, das es pauschal verbietet, Menschen zu helfen, die illegal in das Land eingereist sind. Wer dennoch einen Schlafplatz anbietet, Essen oder Wasser verteilt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen. Dies gilt auch für Anwälte, die Flüchtlinge über ihre Grundrechte aufklären.