11. April 2018, 19:00 Uhr Frankreich Schuld sind die anderen

François Hollande, 63, zieht mit seinem Buch viel Aufmerksamkeit auf sich. Über den Neuanfang in seiner sozialistischen Partei spricht in Frankreich kaum noch einer.

Frankreichs Ex-Präsident François Hollande veröffentlicht sein Buch "Lehren der Macht". Darin greift er ausgiebig seinen Nachfolger Emmanuel Macron an. Aber zumindest in einer Angelegenheit gibt er sich auch selbstkritisch.

"Les leçons du pouvoir", Lehren der Macht, hat François Hollande sein neues Buch genannt. Das klingt nach Selbstkritik. Doch Frankreichs ehemaliger Präsident scheint weniger sich selbst, als seinen Nachfolger Emmanuel Macron belehren zu wollen. Am Mittwoch veröffentlichte der 63-Jährige das Resümee seiner fünf Jahre im Elysée-Palast. Es ist eine Mischung aus Verteidigungsschrift und Anklage. Dass es Frankreich heute wirtschaftlich besser geht als noch zu seiner Amtszeit? Hollandes Verdienst. Dass die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, die Hollande angestoßen hat und die Macron nun fortführt, zu sozialen Verführungen führen könnte? Macrons Schuld.

Schon allein der Zeitpunkt, den sich Hollande für sein Buch ausgesucht hat, zeigt, dass er ein politischer Taktiker geblieben ist, der sich nicht aus dem Betrieb verabschiedet hat. Am Wochenende wählte der Parti Socialiste seinen neuen Vorsitzenden, Olivier Faure. Der 49-Jährige ist enger Vertrauter Hollandes - und steht nun umgehend wieder im Schatten des ehemaligen Präsidenten. Über den versprochenen Neuanfang Faures, der die Partei wiederbeleben will, spricht kaum jemand, Hollande hingegen findet auf allen Kanälen Gehör.

Fraglich, ob Hollande seiner Partei damit einen Gefallen tut. Aber um die Sozialisten scheint es ihm ohnehin weniger zu gehen als um Macron. Am Vorabend der Veröffentlichung von Hollandes "Lehren" ist der ehemalige Präsident beim Fernsehsender France 2 eingeladen. Und greift dort offen den Mann an, dem er selbst den Weg zur Macht geebnet hat. Macrons Wirtschaftspolitik nütze "nicht den Reichen, sondern den sehr Reichen". Er bezieht sich dabei darauf, dass Frankreichs Präsident als eine seiner ersten Amtshandlungen die Vermögensteuer abschaffte. Hollande greift von links an. Das Problem ist nur: Den meisten sozialistischen Wählern dürfte noch in Erinnerung sein, dass der Wahlkämpfer Hollande deutlich klassenkämpferischer war, als der Präsident Hollande.

Hollandes Kritik an Macron hat jenseits aller Inhalte den Beigeschmack der Revanche. Dass sich sein ehemaliger Wirtschaftsminister hinter seinem Rücken für die Präsidentschaftswahl in Position brachte, hat Hollande persönlich getroffen: "Ich habe immer politischen Wettbewerb zugelassen. Aber ich glaube, dass dieser Wettbewerb am helllichten Tage und offen ausgetragen werden muss. Geben wir zu, dass dies nicht der Fall war."

Was Hollande nach fünf Jahren im Amt bereut? Seinen Vorstoß, die Verfassung so zu ändern, dass Terroristen die französische Staatsbürgerschaft aberkannt werden kann. Diese Idee hatte zu heftigem Streit innerhalb des Parti Socialiste geführt und wurde nicht umgesetzt.

Indem Hollande nun die Staatsbürgerschaftsdebatte selbstkritisch hinterfragt, erinnert er nicht nur daran, dass ihm manchmal das Gespür für angemessene Kommunikation fehlte. Er erinnert auch daran, dass der oft negative Blick auf seine Amtszeit nicht allein an seiner Politik liegt. Sondern auch daran, dass er das Land durch eine traumatisierende Zeit führen musste. Während seiner Präsidentschaft wurde Frankreich von einer Serie islamistischer Terrorangriffe erschüttert. Allein von Januar 2015 bis Juli 2016 töteten Terroristen in Frankreich 231 Menschen.

Bei allem Unmut - seinen Humor hat Hollande nicht verloren. "Ehe für alle. Nur nicht für mich" hat er das Kapitel überschrieben in dem es um seine Beziehung zu der Politikerin Ségolène Royal geht. Die beiden haben vier Kinder, haben jedoch nie geheiratet. Die "Ehe für alle" wiederum gilt für Frankreichs Linke als klarer Erfolg der Ära Hollande: In Frankreich dürfen seit 2013 auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten.