5. Februar 2018, 18:49 Uhr Frankreich Macrons heikle Korsika-Mission

Tausende demonstrierten am Samstag in der Inselhauptstadt Ajaccio für mehr Unabhängigkeit.









Auf der "Insel der Schönheit" trifft Frankreichs Präsident auf erstarkte Nationalisten. Die Reise ist ein Test für Macron.

Von Leo Klimm , Paris

Für seinen ersten Präsidenten-Besuch auf Korsika an diesem Dienstag und Mittwoch hat sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ein symbolträchtiges Datum ausgesucht. Es ist der zwanzigste Jahrestag der Ermordung von Claude Erignac durch ein Kommando korsischer Nationalisten. Erignac war als Präfekt der höchste Vertreter des französischen Staates auf dem aufrührerischen Eiland. Nun will Macron in der Nähe des Tatorts in der Inselhauptstadt Ajaccio einen "Claude-Erignac-Platz" freigeben. Für manch Sympathisanten der früheren "Korsischen Nationalen Befreiungsfront" kann das wie eine Provokation wirken.

