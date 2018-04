12. April 2018, 18:55 Uhr Frankreich Lehrreiches von der Dorfschule

In einem Klassenzimmer in der Provinz rechtfertigt Präsident Macron sein Reformprogramm. Trotz der Proteste im Land - auf Nachhilfe legt er keinen Wert.

Von Nadia Pantel , Paris

Präsident Emmanuel Macron (links) beim Interview im Klassenzimmer in Berd’huis – in der Dorfschule ging es aber auch um Syrien. (Foto: Yoan Valat/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Emmanuel Macron gibt sich unbeirrt. Am Donnerstagmittag gab Frankreichs Präsident das dritte Fernsehinterview seiner Amtszeit und nutzte die einstündige Sendezeit um für sein Reformprogramm zu werben. Tatsächlich war das gesamte Interview so angelegt, dass Macron weniger wirkte wie ein Staatschef in der Kritik, als wie der gute, wenn auch strenge Freund der Bürger.

Der Fernsehsender TF1 hatte Macron in die Dorfschule des Örtchens Berd'huis in der Normandie geladen. Zwischen Tischen und Stühlen in Kindergröße empfing der Journalist Jean-Pierre Pernaut zu einem bemerkenswert harmonischen Gespräch. Diese Wohlfühl-Atmosphäre wirkte gerade zu Gesprächsbeginn deplaziert. Der Präsident sprach darüber, wie in Syrien Kinder an Giftgas ersticken, und das Kamerateam filmte Bastelmaterialien und Blümchenbilder. Aus einer ländlichen Grundschulidylle heraus kündigte der Oberbefehlshaber der Armee einen Luftschlag an. Was genau er vorhabe und wie er sich mit dem schwer berechenbaren US-Präsidenten Donald Trump absprechen wolle, musste Macron nicht näher ausführen. Das knappe Statement zu Syrien blieb der einzige außenpolitische Exkurs.

In kleinen Einspielfilmchen konnten Bürger sagen, was ihnen den Alltag erschwert. Pflegepersonal zeigte ein verrottendes Krankenhaus. Ein Rentner rechnete vor, dass er seit dem Amtsantritt Macrons monatlich 23 Euro weniger zur Verfügung hat. Die Bewohner einer Kleinstadt beklagten, dass sie ihre Kinder weder in die Schule noch zum Arzt schicken können, ohne kilometerweit mit dem Auto zu fahren. Fahrgäste der SNCF regten sich über den Bahnstreik auf. Es waren Bilder aus einem Land, in dem Zehntausende gegen die Politik der Regierung protestieren.

Macrons Ausführungen zum angekündigten Umbau der Staatsbahn standen dabei beispielhaft für seine gesamte Gesprächsstrategie. "Mein Großvater war Eisenbahner, ich weiß sehr genau, dass diese Menschen hart arbeiten und keine Privilegierten sind", sagte der Präsident. Um gleich darauf hinzuzufügen, dass er weiter an seiner umstrittenen Entscheidung festhalte, zukünftige Eisenbahner später in die Rente zu schicken.

Immer wieder streute der Präsident "ich höre, was die Menschen sagen" oder "ich verstehe die Ängste" ein. Als er zu den Geldsorgen der Rentner befragt wird, die spürbare monatliche Einbußen haben, weil die Regierung den allgemeinen Sozialbeitrag erhöhte, sagt Macron, dass er sich für die "Anstrengungen der Rentner bedanken" wolle. Es klingt wie Liebesbeteuerungen von einem, der weiß, dass er sich unbeliebt macht. Und der absolut überzeugt von seinen Entscheidungen ist.

"Die Welt dreht sich nun mal so schnell und Frankreich muss aufholen", sagt der Präsident

Erschwerter Zugang zur Universität? Ist richtig, da es "um Leistung geht". Warum muss alles auf einmal reformiert werden? "Die Welt dreht sich nun mal so schnell und Frankreich muss aufholen." Wieso hat er die Vermögensteuer abgeschafft? "Ich bevorzuge nicht die Reichen. Ich bin Patriot und ermögliche Investitionen."

Auf die Frage, warum er nicht einfach alle salafistischen Moscheen des Landes schließe, antwortete Macron mit einer Gegenfrage: Was genau denn Salafismus sei? Der Präsident wollte zeigen, dass er sich im Kampf gegen den Terrorismus nicht von der Islamophobie der Rechten leiten lassen will. Er habe Moscheen schließen lassen, in denen gegen die Republik gehetzt wird. Doch er wolle verhindern, dass der Islamismus allen Muslimen des Landes angelastet werde. Wenn Jugendliche der verarmten Vorstädte sich radikalisieren, dann habe das auch damit zu tun, dass die französische Gesellschaft ihnen bislang zu wenig Perspektiven geboten habe.

Zum Abschluss des Gesprächs reicht ihm der Journalist Pernaut noch ein großes Stück weiße Pappe, damit er den Kindern, die ihm ihr Klassenzimmer geliehen haben, ein Grußwort hinterlässt. Macron lächelt und schreibt. Der Präsident hatte eine angenehme Stunde.