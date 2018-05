2. Mai 2018, 20:21 Uhr Frankreich Kampfpartner gesucht

Emmanuel Macron will für Frankreichs Auslandseinsätze eine Koalition der Willigen und Fähigen. Doch seine Initiative ist umstritten – und sie hat in Europa Konkurrenz.

Frankreichs Präsident Macron wirbt um Verbündete für Auslandseinsätze. Die Bundesregierung findet seine "Europäische Interventionsinitiative" zwar offiziell gut - doch inzwischen wird klar: Es droht Ärger zwischen Berlin und Paris.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Monatelang hatte Frankreichs Präsident gezögert, nun hielt er die Zeit zum Handeln für gekommen. "Wir sind mit einer klaren Aggression konfrontiert", verkündete das Staatsoberhaupt. Er habe "beschlossen, dass Frankreich, an der Seite unserer afrikanischen Partner, der Bitte der malischen Regierung nachkommt". Französische Spezialkräfte starteten umgehend Angriffe gegen Islamisten und retteten so in vermutlich letzter Minute der malischen Regierung den Kragen. Im Januar 2013 war das. Der Präsident hieß damals François Hollande und stand bis zu dieser einsamen Entscheidung im Ruf ...