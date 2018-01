1. Januar 2018, 18:31 Uhr Frankreich Gebt euch 'nen Ruck

Präsident Macron appeliert in seiner Neujahrsansprache an die EU-Länder.









In seiner Neujahrsansprache bittet Emmanuel Macron die Europäer um Unterstützung für seine Reformideen.

Von Leo Klimm , Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine "Renaissance" seines Landes und ein "Aufbäumen" Europas beschworen. In seiner ersten Neujahrsansprache wandte sich Macron auch an alle EU-Bewohner und machte deutlich, dass er sich vor allem von den Deutschen einen pro-europäischen Ruck erhofft. "Meine lieben europäischen Mitbürger, 2018 ist ein besonderes Jahr, und ich werde Sie in diesem Jahr brauchen", sagte er mit Blick auf die Bürger-Konvente, die Macron in allen EU-Staaten anstoßen will. Um sich gegen China und die USA zu behaupten, müsse Europa "souveräner, geeinter und demokratischer" werden. "Gemeinsam dürfen wir den Nationalisten und den Skeptikern keinen Deut nachgeben", so Macron.

Mehr noch als Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache betonte er die deutsch-französische Zusammenarbeit. "Der vertraute Austausch mit unseren deutschen Freunden ist Vorbedingung für Fortschritt in Europa", sagte er. "Auch hier müssen wir vorangehen und mit alten Gewohnheiten brechen." Beide Länder müssten wieder Lust haben, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Diese Äußerungen spielen darauf an, dass Macrons weitreichenden Ideen für Reformen Europas bisher wenig Enthusiasmus aus Deutschland entgegengebracht wird. Unmittelbar nach der Bundestagswahl hatte er Vorschläge präsentiert, etwa zur vertieften EU-Kooperation in Verteidigungsfragen oder zur Stärkung der Währungsunion mit Hilfe eines Haushalts für die Euro-Zone. Weil sich die Regierungsbildung in Berlin hinzieht, fehlt bislang eine deutsche Antwort. In den gescheiterten Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen hatten die Vorschläge aus Paris für Streit gesorgt. Auch bei den geplanten Sondierungen von Union und SPD dürften Macrons Ideen eine Rolle spielen.

Seine Landsleute stimmte Macron auf unverändert hohes Reformtempo ein. Dabei stehen Arbeitsmarkt und Bildung im Mittelpunkt. Widerspruch, etwa zu einem umstrittenen Einwanderungsgesetz, will der Staatschef zwar hören. "Gleichzeitig werde ich nicht aufhören zu handeln", so Macron. In Anlehnung an den früheren US-Präsidenten John F. Kennedy rief er die Franzosen auf: "Fragen Sie sich jeden Morgen, was Sie fürs Land tun können.