1. März 2017, 11:51 Uhr Frankreich Fillon sagt Wahlkampfveranstaltung überraschend ab









Feedback

Anzeige

Das könnte mit der Affäre um ein Scheinarbeitsverhältnis seiner Frau zusammenhängen. Für den Mittag hat der französische Präsidentschaftskandidat eine Erklärung angekündigt.

Der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat überraschend einen Wahlkampfauftritt abgesagt. Wahlkampfhelfer und Parteianhänger wurden auf der Landwirtschaftsmesse Salon d'Agriculture am Mittwoch erst in letzter Minute informiert. Einen Grund nannte Fillons Team nicht. Für zwölf Uhr ist jedoch eine Erklärung des Politikers angekündigt.

Parteikreisen zufolge berät sich Fillon gerade mit der Spitze seiner Republikanischen Partei. Er habe mit mehreren führenden Parteifreunden gesprochen, sagte ein Insider am Mittwoch.

Die Zeitung Journal du Dimanche berichtete, Fillon müsse vor dem Ermittlungsrichter aussagen. Das von der Internetzeitung Mediapart verbreitete Gerücht, Fillons Frau befinde sich in Polizeigewahrsam und es habe eine Hausdurchsuchung gegeben, dementierte Mediapart später unter Bezug auf die Justiz.

Drei Untersuchungsrichter prüfen derzeit, ob Fillon seine Frau Penelope und zwei seiner Kinder auf Staatskosten in Scheinarbeitsverhältnissen beschäftigt hat. Die Behörden ermitteln inzwischen nicht nur wegen möglicher Veruntreuung und Unterschlagung von Geld, sondern auch wegen möglicher Korruption gegen Fillon.

Anzeige

Der Politiker bestreitet jedes Fehlverhalten, ist in Umfragen jedoch so weit zurückgefallen, dass er schon in der ersten Wahlrunde am 23. April ausscheiden könnte. Es gilt als extrem unwahrscheinlich, dass die Pariser Magistrate noch vorher Anklage gegen den Ex-Premier erheben.