5. April 2018, 18:50 Uhr Frankreich Das Parlament soll schrumpfen

Die Regierung in Paris stellt ihre Pläne für die Verfassungsreform vor: weniger Abgeordnete und ein teilweises Verhältniswahlrecht.

Von Nadia Pantel , Paris

Auf der Internetseite von Emmanuel Macrons Partei La République en Marche gibt es die Unterkategorie "Wir haben's gesagt, wir machen es". Dort kann man Woche für Woche ablesen, wie der Präsident mit dem Einlösen seiner Wahlversprechen vorankommt. Macron wird nun bald ein neues Feld von Blau (zu erledigen) auf Grün (erledigt) stellen können: Am Mittwochabend stellte sein Premierminister Édouard Philippe die versprochene Verfassungsreform vor.

Es geht dabei vor allen Dingen um eine Neugestaltung des Parlaments. Sowohl das Unterhaus, die Nationalversammlung, als auch das Oberhaus, der Senat, sollen schrumpfen. Aktuell sitzen in der Nationalversammlung 577 Abgeordnete, vom Jahr 2022 an sollen es nur noch 400 sein. Diese Maßnahme soll, so sagte Philippe, "die Effizienz der Legislative erhöhen".

Zudem sollen 15 Prozent der Abgeordneten durch Verhältniswahlrecht gewählt werden. Bislang werden die Abgeordneten in zwei Wahlgängen im Mehrheitswahlrecht bestimmt. Für die kleineren Parteien ist es dementsprechend schwer, sich durchzusetzen. Insbesondere der Front National von Marine Le Pen und das Unbeugsame Frankreich von Jean-Luc Mélenchon würden von der Einführung des Verhältniswahlrechts profitieren. Dass dieses nun nur für 15 Prozent der Abgeordneten, also 61 Sitze, gelten soll, nannte Le Pen ein "Almosen für die Demokratie". Auch die Absenkung der Zahl der Abgeordneten stößt auf Kritik. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Senat, Bruno Retailleau, nannte den Plan "unmöglich", weil er die schwächsten Regionen treffen würde.

Die Regierungspläne sehen zudem vor, dass Abgeordnete nur dreimal in Folge gewählt werden können. Auch soll Ämterhäufung verhindert werden, Abgeordnete sollen nicht mehr zugleich Bürgermeister in ihrer Region sein können und im Parlament. Ausgenommen sind Bürgermeister von Gemeinden unter 9000 Einwohnern.

Weniger umstritten sind zwei Verfassungserweiterungen. Korsikas Sonderstatus soll schriftlich festgehalten werden. "Das macht es möglich, die Gesetze der Republik an die Besonderheiten der Insel anzupassen", so Premier Philippe. Außerdem soll der Kampf gegen den Klimawandel in die Verfassung aufgenommen werden. Philippe nannte die Klimapolitik "die Herausforderung des Jahrhunderts". Die Verfassungsänderung wird nun dem Ministerrat vorgelegt. Sie soll bis 2019 beschlossen werden.