26. Dezember 2017, 18:36 Uhr Frank-Walter Steinmeier "Können Vertrauen haben"









Feedback

So sehr die Regierungsbildung auch die Geduld strapaziert: Dank klarer Regeln für solche Fälle sei auf den Staat Verlass, sagt der Bundespräsident.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu Vertrauen in den Staat aufgerufen. Angesichts der Rekorddauer bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung sagte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache: "Ich versichere Ihnen: Der Staat handelt nach den Regeln, die unsere Verfassung für eine Situation wie diese ausdrücklich vorsieht, auch wenn solche Regeln in den letzten Jahrzehnten nie gebraucht wurden." Steinmeier: "Wir können Vertrauen haben." Noch nie hat eine Regierungsbildung so lange gedauert wie derzeit. Anfang Januar starten Union und SPD ihre Sondierungen.