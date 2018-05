25. Mai 2018, 12:01 Uhr Flugzeugabsturz über der Ukraine Niederlande: Russland verantwortlich für MH17-Abschuss

Teil der abgestürzten Maschine am Unglücksort.

Die Niederlande und Australien machen Russland offiziell rechtlich haftbar für eine Beteiligung am Abschuss des Passagierfluges MH17 vor knapp vier Jahren.

Dieser Beschluss ist eine direkte Reaktion auf den Bericht der internationalen Ermittler, dass die Maschine der Malaysia Airlines mit einer Buk-Rakete der russischen Armee über der Ostukraine abgeschossen worden sei.

Die Niederlande und Australien machen Russland für den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine verantwortlich und damit offiziell rechtlich haftbar.

Nach den Erkenntnissen der internationalen Ermittler, dass die Rakete von einer russischen Militäreinheit stamme, spreche seine Regierung Russland offiziell die Verantwortung für den Absturz zu, sagte der niederländische Außenminister Stef Blok. Russland sei von seinem Land und Australien gebeten worden, Gespräche über eine Lösung der Situation aufzunehmen.

Der Malaysia-Airlines-Flug MH17 war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem Osten der Ukraine von einer Rakete getroffen worden. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben, darunter fast 200 Niederländer.

Russland hatte dementiert, an dem Absturz beteiligt gewesen zu sein. Der niederländische Staatsanwalt Fred Westerbeke hatte am Donnerstag aber erklärt, die internationalen Ermittler hätten aufgrund der Seriennummer der Rakete festgestellt, dass das Geschoss aus dem Bestand der in Kursk stationierten russischen 53. Luftabwehr-Brigade gestammt habe.

Die Rechercheplattform Bellingcat, die den Fall seit Langem untersucht, ist zu demselben Ergebnis gekommen. Am Freitag identifizierte Bellingcat zudem einen zweiten russischen Verdächtigen. Es handle sich, wie bei der ersten von Bellingcat identifizierten Person, um einen ranghohen russischen Militär, der unter dem Codenamen "Orion" operiert habe. Als Belege spielte Bellingcat bei einer Pressekonferenz am Freitag unter anderem Teile eines abgehörten Anrufs ab. Zudem haben die Rechercheure den Lebenslauf des Verdächtigen ermittelt und so seine hohe Position nachvollzogen.