30. September 2017, 02:09 Uhr Flugaffäre Mit Privatjet auf Dienstreise ist selbst Trump zuviel

Trumps Gesundheitsminister muss zurücktreten, weil er teure Privatjets statt günstiger Linienflüge genutzt hat.

Der Rücktritt dürfte auch andere Minister in Trumps Regierung beunruhigen.

Trump selbst hat andere Wege gefunden, indirekt Profit aus seinem Amt zu schlagen.

Von Thorsten Denkler , New York

Am Donnerstag wollte Tom Price noch einen Scheck schreiben, um damit nachträglich seine teuren Flüge auf Staatskosten zu bezahlen. Aber da war es wohl schon zu spät für den US-Gesundheitsminister. Am späten Freitagnachmittag Washingtoner Zeit hieß es aus dem Weißen Haus, Trump habe den Rücktritt von Price akzeptiert. Es ist nicht der erste Rücktritt in der noch jungen Administration von US-Präsident Donald Trump. Aber der erste eines Ministers.

Ob Price seinen Posten freiwillig verlässt, ist nicht ganz sicher. In seinem Rücktrittschreiben fehlt zumindest jede Zeile der Einsicht. Er habe 40 Jahre als Arzt und in öffentlichen Ämtern gedient und immer andere Menschen an erste Stelle gesetzt. "Es tut mir leid, dass die jüngsten Ereignisse" davon ablenken würden, schreibt er.

Vergangene Woche hatte das US-Magazin Politico breit über den Hang von Price berichtet, sich mit eigens gecharterten Privatjets auf Kosten des Steuerzahlers herumfliegen zu lassen. Durchaus mit dienstlichem Anlass. Aber Linienflüge hätten es meistens auch getan. Politico hat zuletzt 26 Flüge gezählt. Gesamtkosten: 400 000 Dollar. Eine Summe, die von keiner Seite dementiert wurde.

Dazu kommt der Verdacht, dass nicht alle Flüge in Zusammenhang mit seinem Ministerjob standen. Manchmal hoppte er mit einem Privatjet nach Nashville, wo sein Sohn lebt und wo er eine Wohnung besitzt. Oder auf die Insel St. Simons an der Atlantikküste von Georgia. Auch da soll er Wohneigentum haben. Einmal soll er mit einem Jet von Philadelphia zum Dulles International Airport in Virginia geflogen sein. Eine Strecke von knapp 200 Kilometern. Price behauptet, jeder dieser Flüge sei intern als korrekt abgesegnet worden.

Trump schien die Berichterstattung nicht gefallen zu haben. So ein Verhalten würde sein Versprechen an die Wähler unterminieren, den Washingtoner Sumpf auszutrocknen, heiß es. Er hat Price über die Medien zu verstehen gegeben, dass dessen Job nicht mehr sicher sei. Am Mittwoch sagte Trump vor Journalisten, er sei "nicht glücklich" mit Price. Auf eine Reporterfrage, wie es mit Price weitergehe, sagt er nur: "Wir werden sehen." Das ist ungefähr so, wie wenn Kanzlerin Angela Merkel genötigt wird, einem ihrer Minister ihr vollstes Vertrauen auszusprechen. Oft folgt danach ein Rücktritt.

Price hat dennoch einiges versucht, seinen Job zu retten. Auf Trumps Lieblingssender Fox News erklärte er am Donnerstag, Trump sei ein "beachtenswerter Führer". Und dass ihm der Präsident mitgeteilt habe, wie unzufrieden er mit der Situation sei. Er versprach deshalb, dass der Steuerzahler keinen Cent für die Flüge werde zahlen müssen. Er werde alles aus seiner Tasche zurückerstatten. Angeboten hatte er allerdings zunächst nur die Summe von 51 887 Dollar.

Am gleichen Tag berichtete dann Politico, dass Price - mit Erlaubnis des Weißen Hauses - für Dienstreisen nach Europa, Asien und Afrika die Flugbereitschaft des US-Militärs nutzen durfte. Kosten: gut 500 000 Dollar. Auch das wäre mit Linienmaschinen deutlich günstiger und durchaus üblich gewesen. Eine seiner Amts-Vorgängerinnen, Kathleen Sebelius, hat in fünf Jahren als Gesundheitsministerin unter Barack Obama kein einziges Mal eine Militärmaschine oer gar einen Privatjet genutzt.

Peanuts verglichen mit dem, was Trump bald an Steuern sparen könnte

In einem Regelwerk des Verteidigungsministeriums heißt es zu den Reisen von Regierungsmitgliedern: Es solle jede Möglichkeit ausgeschöpft werden, die Kosten zu minimieren, bevor die sehr teure und ausgelastete Flugbereitschaft in Anspruch genommen werde. Price schien das egal zu sein. In seiner noch kurzen Amtszeit hat er alles in allem knapp eine Million Dollar an Kosten verursacht, um möglichst exklusiv mit dem Flugzeug von A nach B zu kommen.

Der Rücktritt von Price dürfte auch andere aus Trumps Regierung aufhorchen lassen. Finanzminister Steven Mnuchin etwa beschäftigt eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so teure Affäre. Um die Sonnenfinsternis am 21. August zu sehen, hat er sich für 58 000 Dollar auf Steuerzahler-Kosten durchs Land fliegen lassen. Kurz zuvor hatte er sich mit einer Maschine der US-Air Force von New York nach Washington bringen lassen. Kosten: 10 000 Dollar pro Flugstunde.

Innenminister Ryan Zinke hängen Flüge mit Privatjets in seine Heimat Montane und in die Karibik nach. Die Aufregung darüber tat er als "little B.S." ab, sehr freundlich übersetzt, als großen Quatsch. Und nicht zuletzt ist Umweltminister Scott Pruitt in eine Flugaffäre verstrickt. Auch er, klar, lässt sich gerne mit Privatjets umherfliegen. Für bisher 58 000 Dollar.

Trump selbst ist dagegen fein raus. Er muss schon aus Sicherheitsgründen auf Regierungsmaschinen zurückgreifen. Andererseits lässt er sich damit gerne samt Entourage und Familie für Wochenendtrips in seine Trump-Golf-Ressorts nach Bedminster in New Jersey oder nach Mar-a-Lago in Florida bringen. Die Kosten dafür gehen in die Millionen.

Das Geld fließt zum Teil in die "Trump Organisation", jene Firma, der die Ressorts gehören. Und die Trump seinen Kindern überschreiben hat, als er Präsident wurde. Der Secret Service hat allein im August für die Miete von Golf-Carts in Bedminster 13500 Dollar ausgegeben. Mit den Fahrzeugen begleiten die Secret- Service-Agenten den Präsidenten auf seinen ausgedehnten Golf-Runden.

Und nicht vergessen: Trump ist dabei, den Deal seines Lebens vorzubereiten. Die von ihm in dieser Woche vorgeschlagene Steuerreform soll Trump nach Berechnungen der New York Times über eine Milliarde Dollar an Steuerersparnis bringen. Wenn das durchkommt, dann sind die Privatjet-Flüge seiner Minister eigentlich nur Peanuts.