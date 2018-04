2. April 2018, 18:44 Uhr Flüchtlingspolitik Israel schließt Flüchtlingsdeal mit den UN

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will Tausende afrikanische Flüchtlinge in westliche Länder umsiedeln.

Premier Netanjahu stoppt die geplante Massenabschiebung von Afrikanern. Dennoch sollen mehr als 16 000 Menschen vom Flüchtlingshilfswerk umgesiedelt werden, angeblich auch in den Westen.

Von Andrea Bachstein

Tausende in Israel lebende afrikanische Migranten sollen in andere Staaten umgesiedelt werden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am Montag mit, darauf habe sich Jerusalem mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR geeinigt.

Netanjahu nannte dabei als mögliche Aufnahmeländer Deutschland, Kanada und Italien. Das Bundesinnenministerium in Berlin erklärte dazu am Montag allerdings, es liege bisher keine konkrete Anfrage vor, in Israel lebende Flüchtlinge, insbesondere aus afrikanischen Staaten, im Rahmen des Umsiedlungs-Programms des UNHCR in Deutschland aufzunehmen.

Netanjahu spricht von einer "einmaligen Einigung"

Deutschland werde seinen humanitären Verpflichtungen zur Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen auch weiter nachkommen, hieß es. In Israel leben momentan etwa 39 000 Asylbewerber aus dem Sudan und Eritrea. Ursprünglich hatte Israel geplant, rund 20 000 Migranten zurück nach Afrika zu bringen. Netanjahus Büro erklärte am Montag dann, Israel habe sich mit dem UNHCR darauf geeinigt, mindestens 16 250 im Land lebende Afrikaner im Laufe der nächsten fünf Jahre in westliche Staaten umzusiedeln. Für jeden Flüchtling, der bleiben dürfe, werde ein anderer umgesiedelt.

"Das ist eine einmalige Einigung zwischen dem UN-Hochkommissar für Flüchtlingsfragen und dem Staat Israel, der 16 250 Menschen in entwickelte Staaten wie Deutschland, Kanada oder Italien umsiedelt", sagte Netanjahu im Fernsehen. Die UN seien diese Verpflichtung eingegangen, sowohl was Organisation als auch Finanzierung angehe.

Die meisten der Migranten sind schon vor Jahren ins Land gekommen

Wenige Stunden vor Netanjahus Erklärung hatte es aus dem Büro des Ministerpräsidenten geheißen, dass frühere Pläne für eine Ausweisung der Flüchtlinge nicht mehr zu Debatte stünden. Menschenrechtsorganisationen zufolge waren dafür Ruanda und Uganda im Gespräch gewesen. Um ausweisen zu können, wären jedoch Vereinbarungen mit den jeweiligen Staaten nötig gewesen. In den vergangenen Wochen sei deutlich geworden, dass diese Option "nicht mehr existierte", sagte Netanjahu.

Rund die Hälfte der etwa 39 000 afrikanischen Migranten in Israel sind Kinder, Frauen oder Männer mit Familien, denen keine unmittelbare Abschiebung droht. Die meisten von ihnen sind schon vor einigen Jahren über den ägyptischen Sinai ins Land gekommen. Auf den wachsenden Druck von Populisten und Rechtsparteien hatte die rechtskonservative israelische Regierung begonnen, diese Migranten bei Zahlung eines Rückkehrgeldes von 3500 US-Dollar und eines Flugtickets zurück nach Afrika zu senden, vor allem nach Ruanda. Die Regierung hatte angedroht, jeder, der nicht ausreise, werde in Haft genommen.

Diese Politik hatte starke Proteste von Menschenrechtlern in Israel ausgelöst. Sie hatten daran erinnert, dass das Land einst als Schutzhafen für Verfolgte und Flüchtlinge gegründet worden war. Zudem äußerten die Aktivsten die Befürchtung, dass Rückkehrer beispielsweise in Ruanda ihres Lebens nicht sicher seien.