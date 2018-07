11. Juli 2018, 12:36 Uhr Flüchtlingspolitik Abgeschobener Afghane soll Selbstmord begangen haben

"Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 - das war von mir nicht so bestellt - Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden." Seehofer bei der Vorstellung seines Migrationsplans in Berlin.

Berichten zufolge war er mit einem Abschiebeflug nach Kabul gelangt, den Innenminister Horst Seehofer kürzlich bei einer Pressekonferenz gelobt hatte.

Ein vor einer Woche aus Deutschland abgeschobener afghanischer Asylbewerber hat sich nach seiner Rückkehr erhängt. Der Mann war offenbar mit dem Abschiebeflug nach Afghanistan gelangt, den Innenminister Horst Seehofer jüngst bei der Vorstellung seines Migrationsplans lobend erwähnt hatte. Die Äußerung war scharf kritisiert worden.

Der afghanische Asylbewerber sei am Dienstag in einer von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zur Verfügung gestellten vorübergehenden Unterkunft in Kabul aufgefunden worden, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Flüchtlingsministeriums in Kabul der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der Mann aus der nordafghanischen Provinz Balkh sei 23 Jahre alt gewesen und habe acht Jahre lang in Deutschland gelebt, bevor er abgeschoben worden sei. Eine Quelle aus dem Kabuler Büro der IOM bestätigte die Darstellung. Man untersuche den Vorfall noch. Der Mann sei im Spinsar-Hotel gefunden worden, wo die IOM rückkehrenden Flüchtlingen, die nicht wissen wohin, für einige Tage Unterkunft gewährt. von deutschen Behörden gibt es bislang noch keine Bestätigung.

Mit dem jüngsten Abschiebeflug aus Deutschland hatten Bund und Länder mit 69 Passagieren ungewöhnlich viele abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Allein Bayern hatte 51 Menschen zurückgeschickt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich zufrieden über die hohe Zahl der Abgeschobenen geäußert. Der Abschiebeflug fiel mit seinem 69. Geburtstag zusammen. "Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag", sagte Seehofer bei der Vorstellung seines Migrationsplans, "sind 69 - das war von mir nicht so bestellt - Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden." Der Satz war vermutlich als Witz gemeint. Im Saal hatte aber, so zeigen es Fernsehaufnahmen, niemand gelacht. Später gab es viel Kritik für diesen Satz, von der Opposition aber zum Teil auch vom Koalitionspartner SPD. Der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold etwa bezeichnet die Äußerung auf Twitter als "erbärmlich" und nannte Seehofer den "Master des Zynismus".

Flüchtlingsaktivisten von Pro Asyl und Bayerischem Flüchtlingsrat hatten kritisiert, dass die seit einem schweren Anschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul geltende Selbstverpflichtung, nur Straftäter, terroristische Gefährder und sogenannte Identitätstäuscher abzuschieben, weggefallen sei. Selbst "gut integrierte Personen" würden nun abgeschoben.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Die Berichterstattung in diesem Fall gestalten wir deshalb bewusst zurückhaltend, wir verzichten weitgehend auf Details. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.