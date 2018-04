6. April 2018, 18:49 Uhr Finanzministerium Dienen für Peanuts

Vom Investmentbanker zum Staatssekretär: Jörg Kukies soll die Euro-Zone weiterentwickeln, ohne die EU-Partner zu verprellen. Es wird sich zeigen, ob seine Kernkompetenz dabei hilfreich ist.

Von Cerstin Gammelin , Berlin

Es ist ja nicht so, dass der Name Kukies in Berlin unbekannt wäre. Bisher kam er vor allem in englischer Schreibweise vor. Das Cookies war über Jahre das Ideal des ungezügelten Nachtlebens in der Hauptstadt. Inzwischen ist der Ort nur noch Erinnerung; der Name Kukies allerdings bringt es im politischen Betrieb der Hauptstadt gerade zu neuem Glanz. Ausgelöst hat den neuen Hype ausgerechnet der Sozialdemokrat Olaf Scholz. Der Vize-Kanzler und Finanzminister hat Jörg Kukies, bisher Deutschlandchef der weltgrößten Investmentbank Goldman Sachs, zu seinem Staatssekretär für Europa und Finanzmarktregulierung gemacht. Am kommenden Montag hat Kukies den ersten Arbeitstag im Ministerium.

Dass Kukies fortan unter besonderer Beobachtung stehen wird, versteht sich von selbst. Auch altgediente Ministerielle können sich nicht erinnern, einen solchen Wechsel jemals erlebt zu haben. Einer, der über 17 Jahre mit Finanzgeschäften einige Millionen Euro verdient hat, tritt nun an, gerade diese Geschäfte zu beschränken?

Ob es sich für Scholz, die SPD und letztendlich die Bürger auszahlen wird, darüber wird schon vor Arbeitsbeginn lebhaft gestritten. Vertraute aus dem Umfeld des SPD-Ministers preisen den Sachverstand des Neuen und weisen darauf hin, dass Kukies nicht mehr aufs Geldverdienen in der freien Wirtschaft angewiesen sei. Der enorme Gehaltsunterschied zwischen einem Goldman-Sachs-Chef und einem Finanzstaatssekretär sei zu verkraften. Die politische Konkurrenz hat dagegen einen "Kulturschock mit Ansage" ausgemacht. Als Chef einer Investmentbank habe Kukies analysiert, entschieden und umgesetzt. Als Staatssekretär für Europa werde geredet, geredet und geredet. Ob er das lange mitmachen wird, rätselt man bei der Union. Außerdem, was wäre in dreieinhalb Jahren, wenn der Job bei einem Regierungswechsel an einen anderen fiele? Ein Macher wie Kukies, der dann 53 Jahre alt ist, wird sich kaum zur Ruhe setzen, sondern womöglich in seine Branche zurückkehren. Das lässt so manchen zweifeln, wie loyal Kukies wirklich sein kann.

Olaf Scholz holte einen Investmentbanker ins Finanzministerium und erntete dafür reichlich Kritik. (Foto: imago/photothek)

Auffällig ist auch, dass ausgerechnet die SPD einen Banker in die Regierung holt. Es erinnert an Gerhard Schröder, der sich einst wegen seiner Nähe zu Konzernchefs den Vorwurf einhandelte, Genosse der Bosse zu sein. Es ist ja auch nicht so, dass die Erfahrungen der Sozialdemokraten mit der Finanzmarkregulierung besonders erfreuliche sind. Im Gegenteil. In den sieben Jahren, in denen die rot-grüne Koalition von Schröder regierte, ließ sie die Banken so weit von der Leine, dass in der Finanzkrise 2008 ein zweistelliger Milliardenbetrag an Steuergeld nötig war, um die Pensionsfonds und Spareinlagen der Deutschen zu retten.

Kukies Vor-Vorgänger im Amt des Staatssekretärs, der Sozialdemokrat Jörg Asmussen, schrieb unter Schröder die Gesetze, die es den Banken erlaubten, bis zum Umfallen zu zocken. Danach beriet er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wie der Schaden am besten zu beheben war. Merkel war ihm dafür durchaus dankbar. In seinem späteren Büro im 34. Stock bei der Europäischen Zentralbank fanden Reporter der Zeit im Jahre 2013 ein Foto mit Merkels Gesicht, darunter ein Zitat von ihr: "Alles hängt von der Beratung der Finanzstaatssekretäre ab." Asmussen ist inzwischen bei einer Privatbank. Die Finanzkrise habe keiner kommen sehen, sagt er. Die Finanzmärkte zu deregulieren, sei damals Zeitgeist gewesen. Der Finanzplatz Deutschland sollte wettbewerbsfähig gemacht werden.

Der bisherige Deutschlandchef der weltgrößten Investmentbank Goldman Sachs, Jörg Kukies, 50, soll nun dazu beitragen, den Finanzmarkt wieder sicherer zu machen. (Foto: dpa)

Der Sozialdemokrat Kukies hat den anderen Weg genommen, den von der Privatwirtschaft in die Bürokratie. Er wird sich häuten müssen vom Entscheider zum Zuarbeiter des Ministers; zu einem, der über alles Bescheid wissen muss ohne selbst eine offensichtliche politische Agenda zu verfolgen. Auf die übliche Schonzeit von 100 Tagen kann er nicht pochen. In Paris drängelt ein ungeduldiger Präsident, die Bundesregierung muss liefern, will sie nicht ins Hintertreffen geraten in Europa. Genau dafür ist Kukies zuständig: die Euro-Zone weiterzuentwickeln, Finanzmärkte sicher zu machen, deutsch-französische Projekte voranzutreiben und Krisen wie in Griechenland zu befrieden. Seine Agenda sieht entsprechend eng aus. Vierter Arbeitstag: Brüssel, vertrauliches Treffen der Griechenland-Unterhändler. Eine Woche später: Washington, Frühjahrstagung des Währungsfonds. Die Woche darauf: Sofia, Europa treibt die gemeinsame Einlagensicherung voran.

Kukies betritt viel Neuland, und noch dazu vermintes. Mit europäischen Entscheidungen hat er bisher nichts zu tun gehabt, auch nichts mit deutsch-französischen. Und dann Griechenland! Ausgerechnet Goldman-Sachs half Athen einst, die Bilanzen zu schönen, um den Euro einführen zu können. Nun wird Kukies, der fast zwei Jahrzehnte in der weltgrößten Investmentbank sozialisiert wurde, den deutschen Bundesfinanzminister beraten, wie die griechischen Bilanzen beurteilt werden sollen. Dem wiederum sollte bekannt sein, dass auch Kukies selbst bei schwierigen Prognosen, etwa zum Kurs des Euro, schon daneben gelegen hat.

Scholz sagte bei der Berufung Kukies, er sei froh, ein gutes Team gebildet zu haben. Was er wohl eher grundsätzlich gemeint haben dürfte. Denn in der Finanzmarkregulierung, in der Kukies fachlich brillieren könnte, gibt es mit Levin Holle bereits einen renommierten Abteilungsleiter. In der Europapolitik, wo dagegen Expertise nötig ist, muss Kukies selbst erst eine steile Lernkurve hinlegen.