Die Ausgaben des Bundes für Elterngeld sind stetig gestiegen, von 4,2 Milliarden Euro vor zehn Jahren auf mehr als sechs Milliarden im Jahr 2016. Davon profitieren allerdings besonders Gutverdiener.

Von Kristiana Ludwig , Berlin

Immer mehr Väter und Mütter nehmen das vor rund zwei Jahren eingeführte Elterngeld Plus in Anspruch. Es unterstützt Eltern, die schon kurz nach dem Mutterschutz wieder stundenweise arbeiten wollen. Das geht aus einem Bericht des Bundesfamilienministeriums hervor, der am Mittwoch dem Kabinett vorlag. Seit Einführung hätten immer mehr Eltern die Leistung genutzt, im vergangenen Sommer deutschlandweit durchschnittlich 28 Prozent. Besonders beliebt ist das neue Elterngeld in Thüringen (38,5 Prozent) und Rheinland-Pfalz (36,6 Prozent).

Die neue Leistung sei eine "Erfolgsgeschichte", sagt Familienministerin Barley

Elterngeld Plus bedeutet, dass Angestellten oder Selbstständigen, die nach der Geburt eines Kindes ihre Arbeitszeit reduzieren, monatlich nur die Hälfte des herkömmlichen Elterngeldes ausgezahlt wird - dafür aber doppelt so lange, also in der Regel 24 statt 12 Monate. Wenn beide Elternteile 25 bis 30 Wochenstunden Teilzeit arbeiten und sich die Betreuung des Kindes teilen, kann die Leistung für vier sogenannte Partnerschaftsmonate zusätzlich in Anspruch genommen werden. Laut dem Bericht nutzten zuletzt nicht nur 31,2 Prozent der Mütter das Elterngeld Plus, sondern auch 13,8 Prozent der Väter. 2015 waren es noch 15,6 beziehungsweise 4,6 Prozent gewesen. Im Schnitt 27,2 Prozent der Väter entschieden sich laut dem Bericht auch für Partnerschaftmonate. Auf diese Weise sollen Frauen leichter in den Beruf einsteigen können, sagte Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD). Die neue Leistung sei eine "Erfolgsgeschichte".

Allerdings zeigt der Bericht auch, dass das Elterngeld Plus nicht alle Familien, sondern vor allem gut verdienende Paare erreicht. Die meisten Eltern hatten trotz eines geringeren Arbeitslohns ein Haushaltsnettoeinkommen von wenigstens 2000 Euro, 49 Prozent hatten sogar mehr als 3000 Euro zur Verfügung. Mehr als vier Fünftel von ihnen bewerteten ihre wirtschaftliche Lage vor der Geburt des Kindes als "gut" oder sogar "sehr gut". Nur drei Prozent der Mütter und Väter, die Eltergeld Plus bezogen, verdienten nach eigenen Angaben vorher "(eher) schlecht". Besonders beliebt war die Leistung in Hamburg, Berlin und Brandenburg.

Nicht nur die Ministerin, sondern auch die Vorsitzende der Frauen Union der CDU, Annette Widmann-Mauz, sagte: "Wir haben die richtigen Anreize gesetzt".