14. Januar 2018, 17:52 Uhr Falscher Raketenalarm auf Hawaii Panik unter Palmen









Unser Autor ist auf seinem Hotelzimmer, als die Nachricht kommt, dass Hawaii von Raketen bedroht wird. Also flieht er mit allen anderen in den Keller. Über 38 sehr lange Minuten.



Von Roman Deininger , Hawaii, und Hubert Wetzel , Washington

Das sind die Probleme, die man am frühen Morgen als Tourist in Hawaii normalerweise hat: Die Sonne könnte zu sehr vom strahlenden Himmel herunterbrennen. Die Wellen könnten etwas zu hoch an den Strand schlagen. Was soll man frühstücken? Eine kleine oder doch lieber eine große Portion Pfannkuchen?

Das sind die Probleme, die man am frühen Morgen als Tourist in Hawaii normalerweise nicht hat: Das Mobiltelefon brummt plötzlich los, auf eine seltsame, penetrante Art, doch es ruft niemand an. Auf dem ...