8. Juni 2018, 19:27 Uhr Fall Susanna F. Hoffen auf schnelle Aufklärung

Die Polizei in Hessen hatte per Fahndungsfoto nach dem tatverdächtigen Ali B. gesucht. Der 20-jährige Iraker gilt im Fall des gewaltsamen Todes von Susanna F. als dringend tatverdächtig.

Der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., ist im Irak festgenommen worden. Der irakische Flüchtling steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben.

Der 20-Jährige war nach Aussagen der Staatsanwaltschaft mit seiner Familie abgereist. Die Umstände der Ausreise werfen allerdings Fragen auf.

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hofft auf eine schnelle Auslieferung. Ein entsprechender Antrag an Bagdad sei bereits in Arbeit.





Von Constanze von Bullion , Susanne Höll und Ronen Steinke , Berlin

Der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Susanna F. aus Mainz ist gefasst. Der 20-jährige Ali B. wurde in der Nacht zu Freitag im Irak festgenommen. Er sei durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitten der Bundespolizei festgesetzt worden, erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag. Bevor er in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben wurde, war Ali B. nach Angaben des Bundesinnenministeriums zusammen mit seiner Familie über den Düsseldorfer Flughafen ausgereist.

Die Umstände dieser Ausreise werfen allerdings Fragen auf. Es müsse geklärt werden, warum die gültigen Ausreisepapiere der Familie von Ali B. in Düsseldorf nicht mit den Namen auf den Flugtickets abgeglichen worden seien, sagte Seehofer. Am Flughafen sollen sie Tickets gezeigt haben, auf denen andere Namen angegeben gewesen seien als auf ihren Aufenthaltspapieren für Deutschland, wo sie in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden lebten. Es sei nicht hinzunehmen, dass Menschen wegen fehlender Passdokumente oft nicht aus Deutschland abgeschoben werden könnten, hier aber binnen kurzer Zeit eine Ausreise mit gültigen Ausweisdokumenten möglich wurde, so Seehofer. "Ein Ticket-/Passabgleich ist im Rahmen der Luftsicherheitskontrolle derzeit rechtlich nicht möglich", erklärte die für Flughafenkontrollen zuständige Bundespolizei.

Ali B. wird verdächtigt, am Abend des 22. Mai in Wiesbaden die 14-jährige Susanna F. vergewaltigt und getötet zu haben. Er kam Medienberichten zufolge im Herbst 2015 nach Deutschland. Sein Asylantrag war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er geklagt hatte. Gegen ihn laufen bereits mehrere Verfahren wegen Gewaltdelikten. Auf die Frage, wieso er deshalb nicht bereits in Haft saß, erklärte die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Freitag, dass der Verdächtige mit 20 Jahren juristisch als Heranwachsender gelte und somit einer Altersgruppe angehöre, bei denen für eine Untersuchungshaft höhere Hürden gelten. Solange nicht wegen eines Tötungsdelikts gegen ihn ermittelt wurde, seien die Voraussetzungen nicht erfüllt gewesen. Ali B. habe einen festen Wohnsitz gehabt, Fluchtgefahr hätte seinerzeit nicht bestanden. "Wenn wir einen Haftbefehl beantragt hätten, wäre er abgelehnt worden", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) warnte davor, den Fall zum Anlass für Forderungen nach Gesetzesverschärfungen zu nehmen. "Ich bin der Überzeugung, dass bestehende Gesetze besser angewandt werden sollten." Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sagte dagegen im ZDF-"Morgenmagazin", im Fall der ermordeten Susanna F. sei der eigentliche Skandal nicht, dass der mutmaßliche Täter ein Flüchtling gewesen sei, sondern jemand, der bereits straffällig gewesen sei. "Und wir müssen natürlich sehen, dass diejenigen, die straffällig sind, auch ganz anders geahndet werden und dann auch tatsächlich des Landes verwiesen werden."

Mit Blick auf den Verhafteten im Nordirak erklärte die Staatsanwaltschaft Wiesbaden, sie hoffe auf eine schnelle Auslieferung. Laut dem Auswärtigen Amt gibt es mit dem Irak kein generelles Auslieferungsabkommen. Eine Auslieferung sei im Einzelfall von einer Zustimmung der irakischen Regierung abhängig. Ein entsprechender Antrag an Bagdad sei bereits in Arbeit, hieß es bei der Justiz in Wiesbaden. Als Alternative wäre es möglich, dass Ali B. im Irak vor Gericht gestellt wird. Daran wollen deutsche Stellen jedoch nicht mitwirken, da ihm dann die Todesstrafe droht.