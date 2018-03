16. März 2018, 18:56 Uhr Fall Skripal Wie du mir

Moskau will nun seinerseits britische Diplomaten ausweisen - als Reaktion auf die Ausweisung von 23 russischen Botschaftsmitarbeitern aus Großbritannien. Britische Medien berichten von einer neuen Spur in der Affäre.



Von Frank Nienhuysen und Andrea Bachstein

Der russische Außenminister Sergej Lawrow. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Als Antwort auf die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten aus Großbritannien will Moskau nun seinerseits britische Botschaftsmitarbeiter ausweisen. "Ja natürlich", sagte Außenminister Sergej Lawrow zwei Tage vor der russischen Präsidentenwahl bei einem Besuch im kasachischen Astana, er nannte jedoch zunächst keine Zahl. Die britische Regierung hatte zuvor Russland für die Vergiftung des früheren Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter Julia verantwortlich gemacht, die in einer Klinik um ihr Leben kämpfen. Unterstützung erhielt London unter anderem von Berlin, Paris und Washington, der EU und der Nato. Moskau bestreitet jede Schuld.

Die britische Zeitung Telegraph berichtete am Freitag von einer neuen Spur. Demnach gehen die britischen Sicherheitsdienste davon aus, dass der Koffer von Skripals Tochter bereits mit dem Nervengift kontaminiert war, als sie sich auf die Reise von Moskau nach Großbritannien machte. Die Theorie werde geprüft, dass Kleidung, Kosmetika oder ein Geschenk mit dem chemischen Nervengift Nowitschok imprägniert gewesen sein könnte. Der oder die Täter könnten zuvor in Julia Skripals Moskauer Wohnung eingedrungen sein. Einen Tag nach ihrer Ankunft wurden die beiden in Salisbury, dem Wohnort Skripals, bewusstlos auf einer Parkbank gefunden.

In Russland stieß diese Theorie auf Skepsis. Der Chemiewaffen-Experte Anton Utkin, ein ehemaliger UN-Inspektor im Irak, wies in der Zeitung RBC darauf hin, dass Julia Skripal einen Tag vorher angereist war, aber erst zusammen mit ihrem Vater ohnmächtig wurde. "Die Frage ist, wie sie einen ganzen Tag gesund gewesen sein konnte." Julia Skripal hätte demnach direkt neben ihrem Koffer das Bewusstsein verlieren müssen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte am Freitag von Russland Aufklärung nach dem Giftattentat. Russland stecke "mit hoher Wahrscheinlichkeit" hinter dem Anschlag. Es sei gut, dass die britische Regierung die Substanzen jetzt von einer unabhängigen internationalen Behörde untersuchen lassen wolle, sagte sie gemeinsam mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven in Berlin. Der russische Politologe Wladislaw Inosemzew sagte indes der New York Times, was auch immer die Fakten wären, die russische Führung "würde niemals eine Verantwortung übernehmen".

In einem anderen rätselhaften Todesfall in Großbritannien gehen die britischen Behörden von einem Mord aus. Bei dem russischen Geschäftsmann Nikolaj Gluschkow seien am Hals Gewaltspuren entdeckt worden, erklärte die Anti-Terror-Polizei am Freitag. Der 68-Jährige war kürzlich tot in seinem Haus in London entdeckt worden. Gluschkow hatte für die Großkonzerne Avtovaz und Aeroflot gearbeitet. 2004 war er nach Vorwürfen von Betrug und Geldwäsche zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Wie schwierig es ist, derartige Fälle restlos aufzuklären, zeigt der Fall des Ex-KGB-Offiziers Alexander Litwinenko. Er starb 2006 in London an einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium, die Bilder des Todkranken gingen damals um die Welt. Die britische Polizei ging schnell von Mord aus. Der Überläufer hatte öffentlich russischen Geheimdienstlern Verbrechen vorgeworfen und auch Wladimir Putin beschuldigt. Der sei, hinterließ Litwinenko, zudem verantwortlich für seinen Tod. Auf seinen Hinweis hin machte Scotland Yard zwei russische Geschäftsleute als mögliche Täter aus. Sie hatten Polonium-Spuren hinterlassen. Eine Gerichtsuntersuchung in London endete 2014, weil Russland die Verdächtigen nie ausliefern würde, Strafverfolgung also unmöglich war. Litwinenkos Witwe erzwang 2015 ein neues Verfahren. Ein Jahr später stellte im Schlussbericht ein Richter fest, der russische Geheimdienst habe den Mordauftrag erteilt und Putin ihn "wahrscheinlich" gebilligt. Ein Verdächtiger, Andrei Lugowoi, dessen Auslieferung London beantragt hatte, ist seit 2007 im Parlament, 2015 verlieh Putin ihm einen Verdienstorden.