3. April 2018, 20:31 Uhr Fall Skripal Herkunft des Gifts bleibt unklar

In Porton Down wurde der Kampfstoff analysiert, mit dem Skripal und seine Tochter Julia angegriffen wurden.

Die Analyse des Giftes, mit dem der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter attackiert wurden, gibt keinen klaren Aufschluss über die Herkunft.

Der Leiter des Labors betont im Interview aber, dass der Aufwand der Herstellung auf einen staatlichen Akteur hindeute.

Der Druck auf die britische Regierung, weitere Beweise offenzulegen, steigt.

Von Cathrin Kahlweit , London

Die britischen Wissenschaftler in Labor von Porton Down, die im Auftrag der Regierung den Kampfstoff analysieren sollten, mit dem der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia angegriffen wurden, haben sich am Dienstag erstmals selbst zur Herkunft des Nervengifts geäußert. Sie hätten beweisen können, dass es sich um ein Nervengift aus der Gruppe Nowitschok handele, sagte Gary Aitkenhead, der Chefmanager des Labors für Verteidigungstechnik und Technologielabors (DSTL), dem Fernsehsender Sky. Es sei aber bisher unmöglich, die Herkunft des Kampfstoffes zu belegen.

Da es "extrem komplexer Methoden" bedürfe, um diesen chemischen Kampfstoff herzustellen, sei es sehr wahrscheinlich, dass ein staatlicher Akteur dahinterstecke. Porton Down, das in der Nähe von Salisbury liegt, wo der Angriff auf den Russen und seine Tochter stattfand, könne aber nicht sagen, so Aitkenhead, ob der Stoff in Russland hergestellt worden sei. Man habe der britischen Regierung die Ergebnisse der wissenschaftlichen Analysen zur Verfügung gestellt, diese habe sie dann in einer Art Puzzle mit anderen, mutmaßlich von Geheimdiensten gewonnenen Erkenntnissen zusammengefügt. Aitkenhead bestritt aber entschieden, dass das Nervengift in dem Labor selbst entwickelt worden - oder von dort entkommen sein könnte.

Das Interview schlug nicht nur in Großbritannien hohe Wellen, auch wenn der Laborchef im Grunde nur das bestätigte, was die britische Premierministerin Theresa May mit Verweis auf Porton Down bisher bekannt gemacht hatte: Sie hatte in den vergangenen Wochen immer wieder darauf verwiesen, dass die britische Regierung eine ganze Reihe von Beweisen gesammelt habe, die darauf hinwiesen, dass "höchstwahrscheinlich" der russische Staat für die Attacke verantwortlich sei. Das Ganze entspreche einem aggressiven Muster.

Da Moskau aber nach wie vor jede Verantwortung bestreitet, steigt nun der Druck auf die Regierung, weitere Beweise offenzulegen. Denn es ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass das Nowitschok-Gift aus russischen Labors gestohlen oder von anderer Seite hergestellt wurde. Am Mittwoch tagt eine Arbeitsgruppe der OPCW, der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, in Den Haag zu diesem Thema.