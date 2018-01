17. Januar 2018, 19:55 Uhr Fall Oskar Gröning Schuld und Gnade

Sein Gnadengesuch wurde abgewiesen: Oskar Gröning, 96, wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen verurteilt, soll seine Haftstrafe antreten.









Der verurteilte ehemalige SS-Wachmann Oskar Gröning will nicht ins Gefängnis - ihm bleibt nur noch ein letzter Ausweg, um der Haft zu entgehen.

Von Robert Probst

Der ehemalige SS-Wachmann im Vernichtungslager Auschwitz, Oskar Gröning, ist mit seinem Gnadengesuch an der niedersächsischen Justiz gescheitert. Die zuständige Staatsanwaltschaft Lüneburg lehnte den Wunsch des 96-Jährigen ab, seine Haftstrafe nicht antreten zu müssen. Als letzter Ausweg bleibt dem Verurteilten noch ein Appell an die Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Gröning war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Er habe durch das Bewachen ...