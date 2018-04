3. April 2018, 20:18 Uhr Fall Carles Puigdemont Staatsanwaltschaft will Puigdemont ausliefern

Nun muss das Oberlandesgericht Schleswig entscheiden, ob der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens nach Spanien überstellt wird.

Von Jan Bielicki

Über das weitere Schicksal von Kataloniens früherem Regionalpräsidenten Carles Puigdemont müssen nun drei Richter des ersten Strafsenats des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts entscheiden. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig hat am Dienstag einen Auslieferungshaftbefehl gegen den katalanischen Separatistenführer beantragt. Das ist ein nächster Schritt in einem Verfahren, an dessen Ende die Überstellung des 55-Jährigen an die spanische Justiz stehen könnte. Wann der Senat über den Haftbefehl befindet, ist nach Auskunft des Gerichts noch offen.

Die spanische Justiz wirft dem in Neumünster inhaftierten Politiker Veruntreuung ...