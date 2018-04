11. April 2018, 19:00 Uhr Fall Amri Verschleiern nicht strafbar

Der Weihnachtsmarkt-Attentäter hätte vor der Tat festgenommen werden können, wegen einer Notiz in einer LKA-Akte. Und die war nach dem Anschlag verschwunden. Deshalb wurde gegen zwei Beamte ermittelt - ohne Folgen.

Von Jens Schneider , Berlin

Es war ein spektakulärer Auftritt, verbunden mit einem schlimmen Verdacht. Mitte Mai 2017, ein halbes Jahr nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, lud Innensenator Andreas Geisel (SPD) kurzfristig zu einem Presse-Statement auf die Treppen seines Amtssitzes. Dort berichtete Geisel, dass offenbar im Landeskriminalamt Akten zu Anis Amri im Nachhinein manipuliert worden waren. Amri war am 19. Dezember mit einem gekaperten Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren, zwölf Menschen starben bei dem islamistisch motivierten Anschlag. Der Attentäter war von der Polizei zuvor schon über Monate observiert worden. Er sei als Kleindealer aufgefallen, hieß es. Nun war aber ein LKA-Vermerk aufgetaucht, demzufolge gegen Amri der Verdacht auf banden- und gewerbsmäßigen Handel mit Drogen bestand. Auf dieser Grundlage wäre wohl eine Verhaftung möglich gewesen, mutmaßte der Innensenator. Der Senat erstattete Anzeige wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt.

Knapp ein Jahr später hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen zwei LKA-Beamte eingestellt. Sie stellte zwar "Auffälligkeiten" bei der Sachbearbeitung fest, sieht aber nicht den erforderlichen hinreichenden Tatverdacht. Es war, so der Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft Jörg Raupach, "ein besonderes Verfahren unter besonderen Umständen". Zwei erfahrene Staatsanwälte gingen innerhalb des Polizeiapparats dem Verdacht nach. 38 Zeugen wurden vernommen, 22 technische Geräte wie Computer oder Handys sichergestellt, mehr als 7,3 Millionen Daten ausgewertet. Zugleich wurde und wird der Fall Amri in Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen auf Pannen durchleuchtet, der vom Senat eingesetzte Sonderermittler Bruno Jost hat schwere Versäumnisse der Sicherheitsbehörden festgestellt, auch mit Blick auf diesen konkreten Verdacht.

Die Staatsanwälte stellten nun fest, dass Ende Oktober 2016 eine Beamtin tatsächlich einen zehnseitigen Bericht verfasst hatte, in dem sie von einem banden- und gewerbsmäßigen Handel Amris mit Betäubungsmitteln gemeinsam mit zwei weiteren Verdächtigen ausging. Die Grundlage dafür waren die Ergebnisse einer umfangreichen Telefonüberwachung. Ihre Einschätzung war den Staatsanwälten zufolge "richtig und zumindest vertretbar".

Doch der Kommissar, der sie damit beauftragt hatte, verfolgte die Sache nicht weiter - und drei Tage nach dem Anschlag im Dezember war nur noch davon die Rede, dass Amri "Klein- oder Kleinsthandel" betrieben habe. In späteren Vermerken im Januar fehlte dann der Vorwurf des banden- und gewerbsmäßigen Handels, auch der Name eines möglichen Mittäters tauchte nicht mehr auf, und relevante Abhörprotokolle blieben unerwähnt.

Somit gibt es für die Staatsanwaltschaft Indizien, dass der Beamte im Nachhinein die Berichte "kleingeschrieben" hat, also nach dem Anschlag den damals eigentlich aktenkundigen schwereren Verdacht gegen Amri bewusst herunterspielte. Das sei sicherlich ungewöhnlich, sagt dazu der Staatsanwalt Sjors Kamstra, "aber eben nicht strafbar". Er vermutet, dass der Beamte sich womöglich nach dem Terroranschlag dazu entschlossen habe, "um sich unangenehmen Fragen zu entziehen".

Die Verschleierung sei aber strafrechtlich nicht relevant. Die Ermittlungen zum Verdacht der Strafvereitelung bezogen sich vor allem auf den Mittäter Amris beim Drogenhandel, dessen Name gelöscht worden war. Auch sei ein Vorsatz zur Strafvereitelung den beschuldigten Polizisten nicht nachzuweisen.

Am Ende stellen die Staatsanwälte fest: Es sei reine Spekulation, ob ein Verfahren wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Drogen zu weiteren Erkenntnissen und einem Haftbefehl gegen Amri geführt hätte. Und selbst dann könnte heute nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass Amri bis zum Anschlag am 19. Dezember tatsächlich festgenommen worden wäre.