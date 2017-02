1. Februar 2017, 18:24 Uhr Ex-CIA-Agent "Saddam wollte zum Ende seines Lebens lieber ein Intellektueller sein"









John Nixon hat den irakischen Diktator nach seinem Sturz 2003 verhört - und dabei auch viel über die US-Politik gelernt.

Interview von Tahir Chaudhry

Im Dezember 2003, acht Monate nach dem Sturz des irakischen Staatschefs Saddam Hussein, zieht ein Special Forces Team einen verwahrlosten Mann aus einem Erdloch, der dem Diktator ähnlich sieht. Der CIA-Offizier John Nixon wird damit beauftragt, die Identität des Mannes zu überprüfen. In seinem Buch "Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein" verarbeitet Nixon, der bis 2011 bei der CIA war, seine Erinnerungen an die Befragungen - und die Erkenntnis, dass seine Regierung und die CIA im Irak mit nahezu allem, was sie zu wissen glaubten, falsch lagen.

SZ: Wie war Ihre erste Begegnung mit Saddam Hussein?

John Nixon: Saddam Hussein war in ein Gebäude nahe dem Flughafen von Bagdad gebracht worden. Ich wurde mitten in der Nacht dorthin gerufen. Bevor ich zu ihm durfte, musste ich stundenlang warten, bis das Militär ihn befragt und die Sanitäter ihn untersucht hatten. Dann war ich an der Reihe. Die Tür öffnete sich. Saddam saß da und erweckte den Eindruck, er sei der Gastgeber einer gewöhnlichen Zusammenkunft. Ich wusste sofort: Das ist Saddam Hussein.

... und nicht irgendein Double?

Die hat es nie gegeben. Was Saddam hatte, waren Leibwächter, ausgesuchte Männer mit einem ähnlichen Schnauzbart, die seiner Stammesgruppe angehörten.

Sie hatten sich seit 1998 intensiv mit dem irakischen Diktator beschäftigt und wurden deshalb als der in Geheimdienstkreisen führende Experte angesehen. In Ihrem Buch räumen Sie ein, dass Sie ein falsches Bild von ihm hatten.

Wir kannten ihn schon recht gut, aber es gab mehrere Dinge, die uns im Laufe des Verhörs überraschten. Das lag daran, dass viele unserer Informationsquellen und Erkenntnisse veraltet waren. Der Saddam der 1980er war in keinster Weise der Saddam von 2003.

Was war anders?

Etwa wie wenig er noch in die Arbeit seiner Regierung eingebunden war und dass er von Tag zu Tag mehr Macht an die ihm nahestehenden Funktionäre weitergab. Mich überraschte, wie schlecht er informiert war, wie unzureichend seine Kenntnisse in Bezug auf internationale Beziehungen und die Verhältnisse in der amerikanische Politik waren. Dieser Saddam wirkte eher wie ein Großvater, der kein großes Interesse mehr am Polit-Geschäft hatte. Er liebte das Schreiben. Er war etwa stolz darauf, dass er all seine Reden selbst schrieb. Ich denke, dass Saddam zum Ende seines Lebens lieber ein Intellektueller sein wollte.

In diesem unterirdischen Versteck nahe seiner Heimatstadt Tikrit wurde Saddam Hussein von US-Soldaten entdeckt. (Foto: AFP/JEWEL SAMAD)

Haben Sie Saddam gefoltert, um an Informationen zu kommen?

Nein, auf keinen Fall. Das ist in meiner Anwesenheit nicht vorgekommen. Ich hätte mich an so etwas nicht beteiligt.

Er behauptete jedoch, es sei so gewesen.

Um ehrlich zu sein, mein Teamleiter wollte "besondere" Verhörmethoden nutzen. Ihm wurde allerdings klar und deutlich gesagt, dass er die nicht anwenden solle. Als Saddam gefasst wurde, behandelte ihn das Militär nicht gerade sanft und er erlitt einige Wunden.

Außerdem konnte er in den ersten Wochen nach seiner Gefangennahme nicht schlafen. Das Militär hatte ihn in eine Zelle gesperrt, wo der Geräuschpegel sehr hoch war. Ich weiß das deshalb, weil er manchmal während des Verhörs so müde war, dass er einschlief. Diesen Schlafentzug könnte Saddam als Folter wahrgenommen haben.

Wie reagierte Saddam Hussein auf die Frage nach den Massenvernichtungswaffen?

Er sagte, dass es keine gebe und auch seit längerer Zeit keine Programme existierten, um Atomwaffen zu entwickeln. Er machte es einem aber schwer, ihm zu glauben, weil er ein sehr misstrauischer Mensch war.

Saddam hat auf meine Fragen oft mit einer Gegenfrage geantwortet, weil es ihm darum ging, herauszufinden, worauf ich eigentlich hinauswollte. Teilweise gab er bestimmte Antworten, um zu schauen, ob ich sie akzeptiere und weitermache. Deshalb hatte ich immer das Gefühl, er würde mich anlügen. Erst als ich zurück im CIA-Hauptquartier war und mir meine Aufzeichnungen und andere Unterlagen anschaute, wurde mir klar, dass er doch die Wahrheit gesagt hatte.

Was sagte er zum Einsatz von Giftgas gegen sein eigenes Volk?

Das war eine der interessantesten Erkenntnisse. Nicht Saddam hatte den Befehl für den Gebrauch von chemischen Waffen erteilt. Es war die eigenständige Entscheidung eines irakischen Generals gewesen. Als Saddam im Nachhinein davon erfuhr, war er sehr enttäuscht - nicht wegen der Opfer, sondern weil dies auf dem Gebiet von Kurden geschehen war, die Verbindungen zu Iran hatten. Saddam fürchtete, dass die Iraner die Tat instrumentalisieren würden, um den Irak vor den internationalen Medien bloßzustellen.

Saddam waren auch Verbindungen zu al-Qaida vorgeworfen worden.

Auch da gab es eine Überraschung für uns. Es gab höchstens Kontakte, aber keine Verbindungen. Die hassten sich gegenseitig und verfolgten unterschiedliche Ziele. Er konnte nicht verstehen, warum die USA versuchten, ihn mit den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon in Verbindung zu bringen. Saddam hatte gehofft, 9/11 würde den Irak und die USA einander näherbringen - angesichts eines gemeinsamen Feindes, den Terror.