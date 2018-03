28. März 2018, 18:53 Uhr Europäisches Parlament Rüge für die EU-Kommission

Die Beförderung von Martin Selmayr zum Generalsekretär der Kommission sei eine "putschartige Aktion" gewesen, heißt es in einem Entwurf des EU-Parlaments - seinen Rücktritt fordern die Abgeordneten jedoch nicht.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Die EU-Kommission muss sich im Fall der umstrittenen Ernennung des Deutschen Martin Selmayr zu ihrem Generalsekretär auf eine schwere Rüge des EU-Parlaments einstellen. Die "putschartige Aktion" habe die "Grenzen des Rechts gedehnt oder sogar überdehnt", heißt es im Entwurf einer Parlamentsentschließung, auf den sich die Führung des Haushaltskontrollausschusses verständigt hat.

Vorangegangen war am Dienstag eine Befragung des für Personal zuständigen Haushaltskommissars Günther Oettinger, dem es nicht gelungen war, Zweifel der Abgeordneten am Verfahren zur Berufung Selmayrs zu zerstreuen. Die Art der Berufung des bisherigen Kabinettschefs von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum obersten Verwaltungschef der Behörde mit 33 000 Mitarbeitern habe "weit verbreitete Irritation und Missbilligung" in der Öffentlichkeit, unter Mitgliedern des Parlaments und in der EU-Beamtenschaft ausgelöst, heißt es in dem von der Ausschussvorsitzenden Inge Grässle (CDU) vorbereiteten Entwurf. Dies gefährde den Ruf "nicht nur der Europäischen Kommission, sondern aller EU-Institutionen".

Im Zentrum der Kritik steht das zweistufige Verfahren, in dem Selmayr eingesetzt worden war. Zunächst hatte sich der 47-Jährige auf die vakante Stelle eines Vize-Generalsekretärs beworben und das entsprechende Auswahlverfahren durchlaufen. Die einzige Mitbewerberin zog ihre Kandidatur zurück. Am 21. Februar beriefen die Kommissare Selmayr schließlich einstimmig zum Vize-Generalsekretär und erfuhren unmittelbar danach, dass der amtierende Generalsekretär Alexander Italianer in den Ruhestand tritt. Dennoch stimmten sie in derselben Sitzung wiederum einstimmig der von Juncker gewünschten Berufung Selmayrs zum Generalsekretär zu. Man sei "enttäuscht", dass nicht ein einziger Kommissar diese überraschende Berufung infrage gestellt und eine Verschiebung der Entscheidung verlangt habe, heißt es im Entschließungsentwurf. Eine Rücktrittsforderung enthält der Text bislang nicht. Abgestimmt wird darüber voraussichtlich Mitte April.