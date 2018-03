14. März 2018, 18:55 Uhr Europäischer Gerichtshof Grüße nach Warschau

Der EuGH definiert in einem portugiesischen Fall richterliche Unabhängigkeit - Adressat ist aber Polen.

Von Wolfgang Janisch , Karlsruhe

Man kann nicht behaupten, es sei keine Bewegung im Konflikt zwischen der EU-Kommission und Polen. Bewegung ist da, nur die Richtung stimmt nicht. In Warschau treibt man unbeirrt eine "Justizreform" voran, die diesen Namen nicht verdient, sondern einzig den Abbau des Rechtsstaats vollzieht. Gerade erst sind die Mitglieder des Landesjustizrates ernannt worden, denen niemand zutraut, dass sie Garanten der Unabhängigkeit polnischer Richter sein werden. Derweil läuft in Brüssel das Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags an. Es wird zwar kaum zu echten Sanktionen führen - Ungarn dürfte die dafür nötige Einstimmigkeit verhindern -, könnte aber auch ohne den finalen Akt den politischen Druck erhöhen.

Weitgehend unbemerkt hat sich inzwischen für die EU eine weitere Option eröffnet. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat jüngst ein Urteil verkündet, das auf den ersten Blick rein gar nichts mit Polen zu tun hat. Es ging um die Kürzung der Richtergehälter in Portugal im Jahr 2014. Die dortige Richtergewerkschaft klagte, weil dadurch die richterliche Unabhängigkeit verletzt sei. Zwar blieb die Klage für Portugals Richter erwartungsgemäß ohne Erfolg. Doch der EuGH nutzte das Urteil für ein paar grundsätzliche Aussagen zur Rechtsstaatlichkeit in Europa.

Bisher gab es nämlich keinen wirklichen Hebel, Generalangriffe eines EU-Mitglieds auf den Rechtsstaat gerichtlich fassbar zu machen. Die Kommission führt derzeit zwar - neben den Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 - zusätzlich ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, ebenfalls wegen der Umgestaltung der Justiz. Doch die Vorwürfe wirken merkwürdig kleinteilig. Geltend gemacht wird eine Diskriminierung bei der Pensionierung unliebsamer Richter - weil das Ruhestandsalter für Männer und Frauen unterschiedlich festgesetzt wurde. Man nimmt das Unrecht im Detail ins Visier, während der Rechtsstaat insgesamt in die Schieflage rutscht.

Der Rechtsstaatsartikel bekommt Zähne - und auch sonst zeigen sich die Richter entschlossen

Nach dem jüngsten Urteil könnte die Kommission auch das große Bild in Augenschein nehmen: die Aushöhlung der richterlichen Unabhängigkeit in Polen. Denn unter dem Eindruck der Entwicklungen in Polen und Ungarn haben die EU-Richter sich Artikel 19 des EU-Vertrags vorgenommen. Er spricht von der "Wahrung des Rechts" und verlangt den Staaten die Schaffung von Rechtsbehelfen ab, damit "wirksamer Rechtsschutz" gewährleistet sei. Nimmt man noch den Grundwerte-Artikel 2 hinzu, der ebenfalls die "Rechtsstaatlichkeit" erwähnt, ist das ein Fundament - schmal, aber ausbaufähig.

Mit diesem Ausbau hat der EuGH in dem knappen 13-Seiten-Urteil zu den portugiesischen Richtern begonnen. Er hält zunächst fest, dass die Justiz keineswegs eine rein nationale Angelegenheit sei. Und zwar deshalb, weil jedes staatliche Amtsgericht zugleich auch ein EU-Gericht sei - zuständig für die Anrufung des EuGH in europäischen Rechtsfragen. Auf dieser Grundlage unternimmt der Gerichtshof dann einen kühnen Schritt: Er befördert sich selbst gleichsam zum obersten Wächter für die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Jeder Staat müsse für einen "wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz" sorgen. Dieser Rechtsschutz funktioniere aber nur, wenn die Richter unabhängig seien. "Die Unabhängigkeit der nationalen Gerichte ist insbesondere für das reibungslose Funktionieren des Systems der justiziellen Zusammenarbeit von grundlegender Bedeutung." Es folgen ein paar Anmerkungen, die sichtlich an Polen adressiert sind. Unabhängigkeit setze voraus, dass eine Einrichtung "ihre richterlichen Funktionen in völliger Autonomie ausübt, ohne mit irgendeiner Stelle hierarchisch verbunden oder ihr untergeordnet zu sein und ohne von irgendeiner Stelle Anordnungen oder Anweisungen zu erhalten, und dass sie auf diese Weise vor Interventionen oder Druck von außen geschützt ist". Das Urteil gibt es natürlich auch in polnischer Übersetzung.

Der Rechtsstaatsartikel bekommt also Zähne. In einem Vertragsverletzungsverfahren könnte sich der EuGH die soge-nannte "Justizreform" genauer anschauen und - falls er eine Verletzung feststellt - Zwangsgelder verhängen. In einem anderen Verfahren gegen Polen, dort geht es um die Abholzung eines geschützten Urwalds, hat das Gericht sogar Zwangsgeld im Eilverfahren angedroht; auch das war neu und wirkte entschlossen.

Diese Entschlossenheit strahlen die Richter auch außerhalb des Gerichts aus. Thomas von Danwitz, der deutsche Richter am EuGH, hatte vergangenes Jahr schon einmal die "Stunde der Wahrheit für die dritte Gewalt" ausgerufen. Und EuGH-Präsident Koen Lenaerts wurde in den vergangenen Monaten nicht müde, Vorträge zu den Grundwerten der Union zu halten. Darin der wichtigste Punkt: Rechtsstaatlichkeit.