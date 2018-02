5. Februar 2018, 18:49 Uhr Europäische Union und Balkan Mission 2025









Das Ziel sei ambitioniert und nur mit großen Anstrengungen zu erreichen, doch die EU stellt Ländern des Westbalkan einen Beitritt in Aussicht. Der liege im politischen und wirtschaftlichen Interesse Europas, heißt es in einem Strategiepapier.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Die Europäische Union macht den Staaten des westlichen Balkan Hoffnung auf einen Beitritt bis 2025, dämpft aber zugleich übertriebene Erwartungen. "Die Westbalkanstaaten haben jetzt die historische Gelegenheit, ihre Zukunft klar und unzweideutig mit der Europäischen Union zu verknüpfen. Dafür müssen sie entschlossen handeln", heißt es im Entwurf einer Strategie für den Westbalkan, die die EU-Kommion an diesem Dienstag beschließen will. "Die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro und Serbien sind in vollem Gange. Mit starkem politischen Willen, der Umsetzung realer und nachhaltiger Reformen ...