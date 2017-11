15. November 2017, 14:54 Uhr Europäische Union EU-Abgeordnete wollen Rechtsstaatsverfahren gegen Polen









Das EU-Parlament will eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen einleiten.

Auch in Malta sehen die Parlamentarier die europäischen Grundwerte gefährdet.

Obwohl eine breite Mehrheit der EU-Abgeordneten für die Untersuchungen votiert hat, gilt ein Verfahren mit juristischen Folgen als unwahrscheinlich.

Das EU-Parlament hat erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit Polens. Auch mit der maltesischen Regierung wollen die Parlamentarier in einen Dialog über die Rechtsstaatlichkeit treten. Die Kritik an dem Inselstaat ist allerdings nicht so weitreichend wie die an der polnischen Regierung.

Im Falle Maltas geht es nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galiziaum um die Frage, ob sich der kleine Inselstaat an die europäischen Grundwerte hält und ob Malta EU-Vorgaben gegen Geldwäsche und zur Bankenregulierung umsetzt.

Die Vorwürfe gegen Polen gehen deutlich weiter: Sorgen bereiten den EU-Parlamentariern insbesondere die Justizreformen in dem Land sowie Eingriffe in die Medien- und Versammlungsfreiheit. Es drohe "eindeutig ein schwerwiegender Verstoß" gegen europäische Grundwerte, heißt es in einer heute vorgelegten Resolution.

Nun soll der EU-Innenausschuss wesentliche Verletzungen der europäischen Grundwerte auflisten. Auf dieser Grundlage will das Plenum später darüber abstimmen, ob es die EU-Länder auffordert, ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags gegen Polen einzuleiten. Dies könnte für Polen den Entzug des Stimmrechts im EU-Ministerrat zur Folge haben.

Damit es tatsächlich dazu kommen kann, müssen allerdings alle Staats- und Regierungschefs der übrigen EU-Staaten zustimmen, was als unwahrscheinlich gilt. Insbesondere Ungarn dürfte daran kein Interesse haben. Das EU-Parlament diskutiert bereits seit Monaten ein Rechtsstaatsverfahren gegen die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Dennoch erhöht die Entscheidung den Druck auf die polnische Regierung.

Die europäischen Partner kritisieren bereits seit längerem, dass Polen sich in den vergangenen Jahren zunehmend nach Rechtsaußen bewegt hat: Jarosław Kaczyński, der Chef der regierenden PiS, warnt etwa regelmäßig vor Muslimen als Gefahr für Europa und Polen und sieht die rechtsradikalen Kräfte im Land insgeheim als Bündnisgenossen.

Erst am vergangenen Samstag, dem polnischen Unabhängigkeitstag, marschierten Zehntausende Ultranationalisten, Rechtsradikale und Neofaschisten durch Warschau. Die Demonstration konnte ungehindert stattfinden, die Polizei nahm bloß einige Dutzend Gegendemonstranten fest, die gegen Faschismus und rechtsradikale Ideen demonstrieren wollten.