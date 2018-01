23. Januar 2018, 18:53 Uhr Europäische Union Der Brexit als Chance









Feedback

Das EU-Parlament will Großbritanniens frei werdende Sitze neu verteilen - und durch transnationale Listen den europäischen Geist stärken.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Durch den EU-Austritt Großbritanniens werden im Europäischen Parlament 73 Sitze frei. Was damit anzustellen sei, darüber gehen die Meinungen in Brüssel auseinander. Während Konservative eher für eine Abschaffung der Mandate plädieren, wollen ehrgeizige Europäer verwirklichen, was sie schon lange fordern: die Sitze über europaweite Wahllisten zu vergeben. Letztere haben sich nun durchgesetzt. Im Verfassungsausschuss des Parlaments beschloss am Dienstag eine Mehrheit von Sozialdemokraten, Grünen, Linken und Liberalen, 27 der 73 Sitze künftig über länderübergreifende Listen wählen zu lassen. Zugleich sollen ...