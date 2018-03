19. März 2018, 18:53 Uhr Europäische Union Brummen, nicht stottern

Wie Deutschland und Frankreich wieder Motor der EU werden wollen, erklären die Europa-Beauftragten beider Regierungen - Bedenken kleinerer Mitgliedsstaaten zu weiterer Integration deuten sie dabei großzügig um.

Von Nadia Pantel , Paris

Europapolitiker haben zurzeit eine Lieblingsmetapher. Wer den europäischen Fortschritt beschwören will, der spricht vom deutsch-französischen Motor. Wenn man in diesem Bild bleibt, dann sind Nathalie Loiseau und Michael Roth die zwei Personen, die darauf achten, dass genug Benzin im Tank ist. Der Staatsminister Roth (SPD) ist seit vier Jahren Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Seit Juni 2017 übernimmt Loiseau, Ministerin für Europa-Angelegenheiten, diese Aufgabe für Frankreich. Vorher war Loiseau Direktorin der Verwaltungshochschule ENA und wachte über die Ausbildung von Frankreichs Spitzenpolitikern.

Am Montagmorgen sitzen Roth und Loiseau nun auf goldlackierten Sesseln im Pariser Außenministerium und verkörpern Zuversicht und Harmonie. Es lägen nun vier Jahre gemeinsamen Arbeitens vor ihnen, "in einer Demokratie ist das eine lange Zeit", so Roth. Langsam scheint der Moment gekommen, in dem sich deutsche Politiker bei internationalen Treffen nicht mehr wortreich dafür entschuldigen, dass sie sechs Monate gebraucht haben, um eine Regierung zu bilden. Auch Loiseau betont das Positive: "Wir haben in Deutschland eine pro-europäische Regierung, das ist eine gute Nachricht."

Ein simpler Satz, über den man dennoch stolpern kann. Die Skepsis gegenüber der Europäischen Union dominiert inzwischen so sehr den Diskurs, dass es ein Grund zur Erleichterung und keine Selbstverständlichkeit ist, dass in Berlin eine pro-europäische Regierung sitzt. Das Beschwören der deutsch-französischen Maschine, die Europa am Laufen halten soll, hat etwas Trotziges. Wenn sonst alle an der EU herummäkeln, dann sind Paris und Berlin eben für den Optimismus zuständig.

"Deutschland und Frankreich müssen Mut machen", sagt Roth, nur mit einem einigen Europa lasse sich die "Globalisierung gestalten". Die Bundesregierung werde sich daran messen lassen müssen, ob es ihr gelingen werde, die EU zu reformieren. Von französischer Seite wird das Werben für Europa offensiver angegangen. "Wir müssen die Bürger nach ihren Erwartungen fragen, wo sie sich mehr Europa erhoffen, wo sie ein anderes Europa wollen und wo sie vielleicht auch wollen, dass Entscheidungen auf der Ebene der Nationalstaaten getroffen werden." Zu diesem Zweck sollen von Frühling bis Herbst in allen Mitgliedsstaaten der Union Bürgerbefragungen durchgeführt werden. Statt um "ja" oder "nein" zur EU soll es um das "Warum" und "Wozu" der Union gehen. Die französische Antwort auf den Brexit, angeleitet und ausgedacht von Präsident Emmanuel Macron.

Dass der deutsch-französische Aktionismus von manchen der kleineren Mitgliedsstaaten als übergriffig wahrgenommen wird, scheinen Roth und Loiseau eher als Ermutigung aufzufassen. Den verstimmten Brief des niederländischen Premiers Mark Rutte, der festhält, dass nicht alle in Europa Lust auf die von Macron vorgeschlagene Vertiefung der Euro-Zone und die damit einhergehenden Kosten haben, nennt Roth "ein Angebot". "Die Niederlande sind herzlich eingeladen konkrete Vorschläge zu machen. Ich habe keine Angst vor harten Diskussionen." Und Loiseau kündigt an, dass Macron am Mittwoch in die Niederlande fahre, "um die Diskussion fortzuführen". Jeder soll den Motor brummen hören.