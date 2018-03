16. März 2018, 18:56 Uhr Europäische Union Blasser Brief aus Brüssel

Auf Wunsch aus Paris hat Ratspräsident Donald Tusk zum EU-Gipfel am kommenden Freitag geladen. Doch die Tagesordnung liest sich vage.

Von Alexander Mühlauer , Brüssel

Emmanuel Macron wollte unbedingt über Geld reden. Und so drang Frankreichs Präsident auf einen Euro-Gipfel am kommenden Freitag in Brüssel, um endlich über seine Reformpläne für die Währungsunion zu sprechen. EU-Ratspräsident Donald Tusk erfüllte ihm den Wunsch, sehr zum Missfallen von Angela Merkel. Die Kanzlerin hatte zwar im Dezember angekündigt, dass Paris und Berlin ihre Haltungen "bis März zusammenbringen werden". Doch davon kann keine Rede sein. Die Vorstellungen gehen so weit auseinander, dass sich auf Tusks "Leaders' Agenda" nicht einmal jene Themen finden, die unter den Euro-Staaten am wenigsten umstritten sind. Stattdessen formuliert der Ratspräsident im Entwurf seines Einladungsschreibens lediglich Fragen, die zu den bekannten unterschiedlichen Antworten führen dürften. Das Papier liegt der SZ vor.

Tusk beschreibt darin die verfahrene Lage äußerst diplomatisch: Bislang habe man nur einen "begrenzten Grad von Konsens" erreicht. Wie dieser aussieht, soll Eurogruppen-Präsident Mário Centeno den Staats- und Regierungschefs berichten. In Berlin sorgt man sich, dass der Portugiese die Fortschritte auf dem Weg zu einer Einlagensicherung positiver darstellt als es Merkel lieb ist. Die Kanzlerin pocht darauf, erst die Risiken in den Bankbilanzen zu reduzieren, bevor es zur Vergemeinschaftung kommt. In Paris mag man das Argument nicht mehr hören, schließlich bremst Berlin schon seit Jahren bei dieser Reform. Auch der Umbau des Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds ist umstritten.

Tusk stellt deshalb zwei andere Themen zur Debatte. Einerseits die Fiskalkapazität, also einen Geldtopf für neue Transferzahlungen unter den Euro-Staaten. Macron fordert etwa ein großes Eurozonen-Budget, was Merkel aber ablehnt. Berlin setzt eher auf einen kleineren Investitionshaushalt innerhalb des EU-Budgets. Außerdem sollen die Chefs laut Tusk über wirtschaftspolitische Reformen reden - das ist im Sinne Merkels.

In einem weiteren Teil von Tusks Schreiben geht es um die Besteuerung von Digitalkonzernen wie Google, Facebook oder Apple. Da diese ihre Steuerlast in Europa nahe null drücken, fordert der Ratspräsident, "die bestehenden Regeln zu überdenken". Die EU-Kommission will am Mittwoch ihren Vorschlag präsentieren. Dem Entwurf zufolge sollen Firmen eine Steuer von drei Prozent ihres Umsatzes zahlen, wenn dieser weltweit über 750 Millionen Euro liegt und davon mehr als 50 Millionen in Europa anfallen. In einer früheren Version war von einem Steuersatz zwischen einem und fünf Prozent die Rede.