2. Mai 2018, 18:46 Uhr Europa Kampfpartner gesucht

Emmanuel Macron will für Frankreichs Auslandseinsätze eine Koalition der Willigen und Fähigen. Doch seine Initiative ist umstritten – und sie hat in Europa Konkurrenz.

Frankreichs Präsident Macron wirbt um Verbündete für Auslandseinsätze. Die Bundesregierung findet seine "Europäische Interventionsinitiative" zwar offiziell gut - doch inzwischen wird klar: Es droht Ärger zwischen Berlin und Paris.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Monatelang hatte Frankreichs Präsident gezögert, nun hielt er die Zeit zum Handeln für gekommen. "Wir sind mit einer klaren Aggression konfrontiert", verkündete das Staatsoberhaupt. Er habe "beschlossen, dass Frankreich, an der Seite unserer afrikanischen Partner, der Bitte der malischen Regierung nachkommt". Französische Spezialkräfte starteten umgehend Angriffe gegen Islamisten und retteten so in vermutlich letzter Minute der malischen Regierung den Kragen. Im Januar 2013 war das. Der Präsident hieß damals François Hollande und stand bis zu dieser einsamen Entscheidung im Ruf eines "weichen" Zauderers.

In diesem Ruf steht Emmanuel Macron nicht. In die Lage seines Vorgängers will der junge Präsident, wenn es sich vermeiden lässt, möglichst dennoch nicht geraten. Frankreich war immer, gerade wenn es um seinen traditionellen Einflussbereich in Afrika ging, zu Alleingängen bereit - dies allerdings zuletzt stets auch verbunden mit der Klage, von den europäischen Partnern im Ernstfall im Stich gelassen zu werden. In seiner berühmten Europa-Rede an der Sorbonne kündigte Macron deshalb auch eine "Europäische Interventionsinitiative" an. Offiziell findet die Bundesregierung diese Idee grundsätzlich gut, doch je entschlossener Macron seine Pläne vorantreibt, desto klarer wird: Da droht Ärger zwischen Berlin und Paris.

Was Macron nämlich vorschwebt, ist eine kleine Koalition der Willigen und Fähigen. "Präsident Macron würde gerne eine Solidarität unter den Ländern schaffen, die in der Lage und willens sind, auf ein Schlachtfeld zu gehen, wenn sie es für notwendig halten. Bisher ist das ein sehr langer Prozess", erläuterte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly im Oktober in Washington. Man wolle "ein schnelles und handhabbares Verfahren, um die europäischen Militärkräfte zusammenzubekommen, wenn es notwendig ist".

Paris strebt ambitionierte Eingreiftruppe an, Berlin aber will kein militärisches Kern-Europa

Das ist nicht unbedingt das, was die Bundesregierung will. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt zwar eine stärkere militärische Rolle der EU, will aber verhindern, dass sich eine Art militärisches Kern-Europa bildet. Beim Aufbau der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (Pesco) im Verteidigungsbereich machte sich Deutschland für einen "inklusiven" Ansatz stark, um so viele EU-Staaten wie möglich zu beteiligen. Die Franzosen sahen das mit Skepsis und forderten stattdessen ein "ambitioniertes" Vorgehen. Durchgesetzt haben sich die Deutschen. 25 EU-Staaten sind mittlerweile an Pesco beteiligt, auch verteidigungspolitisch so zurückhaltende Länder wie Irland. Aus Sicht der Franzosen kann von Ambition da kaum noch die Rede sein.

Umso entschlossener verfolgen sie Macrons Initiative, die in Fachkreisen unter der Chriffre "EI2" diskutiert wird. Im März luden sie Vertreter aus neun anderen Staaten zu einem Workshop nach Paris. Schon die Einladungsliste war dabei Programm. Neben Deutschland, Italien, Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Estland waren auch Dänemark und Großbritannien dabei. Dänemark hält sich aufgrund einer Sonderregelung aus der EU-Verteidigungspolitik heraus, und Großbritannien gehört ab März 2019 bekanntlich nicht mehr zur EU. Ganz bewusst haben die Franzosen damit zwei Länder ins Boot geholt, die nicht Teil der Pesco sind.

EI2 sei eben als "Ergänzung" zur Pesco und zur Nato gedacht und binde nach dem Brexit überdies auch noch die Briten ein, heißt es von französischer Seite. Im Bundesverteidigungsministerium kann man sich EI2 bislang indes nur als Teil von Pesco vorstellen. Dies soll so beim Pariser Arbeitstreffen auch klargestellt worden sein. Es bestehe ja dann immer noch die Möglichkeit, Drittstaaten wie Großbritannien und Dänemark an dem Vorhaben zu beteiligen.

Konkret soll EI2 - für das den Franzosen im Juni ein Ministertreffen vorschwebt - erst einmal dem Austausch von Informationen, Erfahrungen und strategischen Konzepten dienen. Der verteidigungspolitische Sprecher der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Michael Gahler (CDU), hält das für richtig. "Es geht darum, den militärischen Arm der EU zur Durchführung von Operationen zu verbessern", sagt er. Die EU müsse ihren "operativen Mehrwert steigern". Da helfe sowohl Macrons EI2, als auch die Stärkung der militärischen Fähigkeiten im Rahmen der Pesco.