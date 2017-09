17. September 2017, 19:41 Uhr Europa Die Euro-Reform gelingt jetzt oder nie









Da sind sich vor allem Deutschland und Frankreich einig. Sie wollen die Währungsunion schnell vertiefen. Doch anderen Mitgliedsstaaten dürfte das Angst machen.

Von Alexander Mühlauer , Tallinn

Die Zeit für einen Euro-Währungsfonds sei günstig, sagt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. (Foto: AFP)

Wolfgang Schäuble erhebt einen klaren Anspruch. Die Idee eines Europäischen Währungsfonds komme aus seinem Hause: "Das Bundesfinanzministerium hat dafür das Copyright", sagte Schäuble beim Treffen mit seinen EU-Kollegen am Wochenende in Tallinn. Für den Vorschlag eines solchen Fonds gebe es breite Unterstützung, denn die Chance für eine Vertiefung der Währungsunion sei günstig, sagte Schäuble. Die Eurozone sei zurzeit "ziemlich stabil", sie wachse so stark wie lange nicht. Es wäre "fahrlässig, wenn wir das Momentum nicht nutzen", erklärte der Bundesfinanzminister.

Ganz ähnlich klang sein französischer Kollege Bruno Le Maire. Er sprach von einer "einzigartigen Gelegenheit". Nach der Bundestagswahl müssten die Regierungen in Berlin und Paris "die nötigen Reformen" vorantreiben. So viel Einigkeit gab es lange nicht. Und doch haben die Bekenntnisse etwas Trügerisches. Denn so sehr die Minister ihren Willen für eine Euro-Reform formulierten, so sehr vermieden sie auch sich festzulegen. Kein Wunder, denn die Frage, wie sich die Währungsunion vertiefen lässt, birgt politische Sprengkraft.

Die EU-Kommission will bereits Anfang Dezember ihre Vorschläge präsentieren. Man kann schon jetzt sagen, was die Mehrheit der Finanzminister in den Euro-Ländern davon halten wird: ziemlich wenig. Denn der Posten eines gemeinsamen Euro-Finanzministers, wie ihn die Kommission anstrebt, wäre nur möglich, wenn die EU-Verträge geändert würden. Daran mag sich zurzeit niemand heranwagen, denn in einigen Ländern zöge dies Volksabstimmungen nach sich - mit ungewissem Ausgang.

Deshalb konzentriert sich die Debatte nun auf einen möglichen Europäischen Währungsfonds. Dieser ließe sich aus dem bestehenden Euro-Rettungsfonds ESM weiterentwickeln, der auf zwischenstaatlicher Ebene geschaffen wurde. Die EU-Verträge blieben demnach unangetastet.

Für einen Europäischen Währungsfonds spricht zunächst die Tatsache, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) nicht mehr bereit ist, den Europäern bei der Unterstützung von Krisenstaaten wie Griechenland aus politischen Gründen zu helfen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat keine große Lust mehr, Teil der einstigen Troika zu sein.

Deshalb könnte der ESM die ursprünglich von IWF, EZB und EU-Kommission wahrgenommene Aufgabe der Überprüfung von Reformen in einem "Programmland" voll übernehmen. Dann wäre die Kreditvergabe weiter an strikte Bedingungen geknüpft. Nur ein von der Zahlungsunfähigkeit bedrohtes Land könnte Hilfe erwarten und müsste dafür weitreichende Reformen versprechen.