26. März 2018, 18:55 Uhr EU-Türkei-Gipfel Vom Krieg überschattet

Kurz vor dem Treffen im bulgarischen Warna macht Präsident Erdoğan klar: Am Beitrittsziel seines Landes will er festhalten, ungeachtet der massiven Kritik der Europäer, unter anderem an Ankaras militärischem Vorgehen in Syrien und im Irak.



Von Daniel Brössler , Paul-Anton Krüger , Kairo/Brüssel

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat ungeachtet der Kritik aus der EU und eines für Montagabend geplanten EU-Türkei-Gipfeltreffens angekündigt, die Militäroffensive gegen kurdische Milizen auszudehnen. Am Sonntag sagte er, die Armee solle die von den kurdischen YPG-Milizen kontrollierte Stadt Tell Rifaat einnehmen. Sie liegt südwestlich des Kantons Afrin, den türkische Truppen jüngst vollständig erobert hatten, und nur 30 Kilometer nördlich von Aleppo. Überdies habe eine grenzübergreifende Operation gegen die PKK im irakischen Sindschar-Gebirge begonnen.

Aus Bagdad hieß es dagegen, es hätten keine ausländischen Truppen die Grenze überquert. Ankara hatte beim irakischen Premier Haidar al-Abadi dafür geworben. Irak hatte die Pläne für eine gemeinsame Operation allerdings nie bestätigt.

In der EU gibt es massive Kritik an der Eroberung Afrins durch die Türkei und verbündete syrische Rebellen. Nach kurdischen Angaben wurden 300 Zivilisten getötet und Zehntausende vertrieben. Kanzlerin Angela Merkel sagte in einer Regierungserklärung, bei "allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert". Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kritisierte, wenn sich die Türkei auf das Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta berufe, sei das "sehr, sehr wackelig". Die Behauptungen Ankaras über Angriffe der Kurden seien nicht von Fakten gedeckt. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte die Operation Olivenzweig als völkerrechtswidrig eingestuft, weil Belege für einen Angriff auf die Türkei fehlten und deren Vorgehen nicht verhältnismäßig sei.

Erdoğan machte dennoch vor Beginn des Treffens mit den EU-Spitzen klar, dass sein Land am strategischen Ziel der Mitgliedschaft in der EU festhalte. Die Hindernisse für einen Beitritt der Türkei würden ausgeräumt, sagte er vor dem Abflug in die bulgarische Schwarzmeer-Stadt Warna. Die Beitrittsverhandlungen sind wegen der Einschränkung demokratischer Rechte und Massenverhaftungen in der Türkei derzeit unterbrochen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bekräftigte seine Forderung, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen. Ein Beitritt des Landes mit seinen fast 80 Millionen Einwohnern würde "die Aufnahmefähigkeit der EU wohl übersteigen", sagte er der Welt. Die Türkei entferne "sich zudem seit Jahren von der EU und ihren Werten", betonte Kurz.

Dagegen sagte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn der Süddeutschen Zeitung: "Allein den Umstand, dass man wieder miteinander redet, werte ich schon als positive Entwicklung." Auf türkischer Seite gebe es aber zu hohe Erwartungen. Interessiert ist die türkische Seite insbesondere am Ausbau der Zollunion mit der EU sowie an der Einführung eines visafreien Verkehrs. Die Türkei sei "immer noch weit davon entfernt, die Bedingungen zu erfüllen", sagte Hahn zur Visafreiheit.

Von den EU-Staaten hoffe er aber auf Zustimmung für Verhandlungen zum Ausbau der Zollunion. "Das wäre ein Signal. Auch die EU würde von einer verstärkten Zollunion erheblich profitieren", sagte Hahn. Außerdem habe sie ein Interesse an einem "stabilen Nachbarn".

Bekräftigt werden sollte in Warna das Flüchtlingsabkommen. Da die Vereinbarung zwischen der Türkei und der EU funktioniere, werde man dem Land weitere drei Milliarden Euro zur Versorgung der Flüchtlinge bereitstellen.