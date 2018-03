21. März 2018, 18:51 Uhr EU Schon wieder ein Deutscher

Udo Bullmann wird Fraktionschef der europäischen Sozialdemokraten. In Brüssel regt sich sogleich Protest.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Der Hesse Udo Bullmann, 61, ist neuer Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament. Manche nervt das – die Deutschen hätten ohnehin schon übermäßigen Einfluss in Brüssel. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wieder ein Deutscher - und wieder ein Mann. Man meinte, ein kleines Stöhnen zu hören in Brüssel, als am Dienstagabend das Ergebnis der Wahl zum neuen Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (EP) bekannt wurde. Der 61 Jahre alte Hesse Udo Bullmann setzte sich mit 86 zu 61 Stimmen gegen die Belgierin Kathleen Van Brempt durch. Er übernimmt von dem Italiener Gianni Pittella, der kürzlich in den italienischen Senat gewählt wurde und sein Amt seit Januar ruhen lässt. Bullmann, der seit 1999 im EP sitzt, ist auch EU-Beauftragter im SPD-Parteivorstand und hatte zusammen mit Martin Schulz die Europa-Passagen im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung verhandelt.

In Brüssel regte sich am Mittwoch schnell Protest. "Voilà, wieder führt ein Deutscher eine politische Gruppe im Parlament", twitterte der französische Journalist Jean Quatremer, der sich jüngst an die Spitze jener gesetzt hatte, die einen übermäßigen Einfluss deutscher Politiker und Beamter in Brüssel beklagen. Die Progressive Allianz der Sozialdemokraten bildet mit 188 Sitzen die zweitgrößte Fraktion im Europaparlament. Größer ist nur die Europäische Volkspartei mit 219 Sitzen; sie wird von dem CSU-Politiker Manfred Weber geführt. An der Spitze der Grünen steht mit Ska Keller ebenfalls eine Deutsche, gleiches gilt für die Linken (Gabi Zimmer). Besondere Kritik hatte sich kürzlich an den Umständen der Beförderung des Deutschen Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission entzündet.

Er könne nicht verneinen, dass er Deutscher sei, sagte Bullmann. Die Deutschen seien aber "sehr sensibel", wenn es darum gehe, eine Rolle in Europa zu spielen. Er habe den Eindruck, dass viele sehr froh seien, dass es "einen Progressiven aus Deutschland gibt, der für Europa eintritt" und dies auch gegenüber der neuen Bundesregierung kund tue.

Bullmann, der gewöhnlich mit offenem Hemdkragen auftritt, gilt als gemäßigt links. Sein Spezialgebiet ist die Wirtschafts- und Währungspolitik. Seine Aufgabe wird es sein, Europas Sozialdemokraten bis zur Europawahl 2019 wieder Hoffnung zu vermitteln. In mehreren Ländern hatten sie in jüngster Zeit krachende Niederlagen erlitten. "Wir sind bereit zu kämpfen", sagte Bullmann. Die Gruppe sei "voll frischen Geistes".

Der neue Fraktionschef gab sich offen für Allianzen. Wie schon Pittella erteilte er einer informellen großen Koalition mit den Christdemokraten jedoch eine Absage. Die alte Eintracht der beiden größten Fraktionen zerbrach vor einem Jahr. Als Martin Schulz noch Präsident des EP war, trafen sich die entscheidenden Spieler in Brüssel regelmäßig in einem Hotel, um neue Vorstöße abzusprechen. Inzwischen werden Mehrheiten wieder ad hoc gezimmert.