11. Februar 2017, 08:52 Uhr EU Merkel und May ringen um Europas Zukunft









Feedback

Anzeige

Verteidigung, Grenzsicherung, Flüchtlinge: Kanzlerin Merkel ringt mit Europas Staatschefs um die Zukunft der EU.

Merkel erwartet von der britischen Premierministerin May detaillierte Pläne zur künftigen Bindung an die EU.

Von Stefan Kornelius

Das Orakel hat gesprochen, nun darf gerätselt werden. Gleich zweimal in nur wenigen Tagen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine politische Formel in den Mund genommen, die in den Staatskanzleien des Kontinents und bei den professionellen Europa-Deutern prompt erhebliches Aufsehen verursachte. Die Geschichte habe gezeigt, so die Kanzlerin beim Brainstorming-Gipfel in Malta, "dass es auch eine EU der zwei Geschwindigkeiten" geben wird, "dass nicht immer alle an den gleichen Integrationsstufen teilnehmen werden". Wenige Tage später in Warschau legte sie nach: Zwei Geschwindigkeiten bei der Integration, die gebe es in manchen Politikfeldern schon seit Langem. Und künftig werde es sie noch viel häufiger geben.

Bei Merkel weiß man: Sie mag in Rätseln sprechen, aber sie redet nicht unbedacht daher. Wenn die Kanzlerin also die zwei Geschwindigkeiten bemüht, dann steht dahinter eine grundlegende Einsicht: Es geht in der EU gerade um alles. Merkel sucht den Kampf mit denen, welche die Gemeinschaft zerstören wollen.

Zwei Kräfte zerren momentan an der EU. Da sind zunächst die Briten, die mit ihrem Austrittswunsch gewissermaßen die Pforte zur Hölle geöffnet haben. Ihre Verhandlungen über die künftige Anbindung an die EU könnten zur Blaupause geraten für jene Europa-müden Staaten, die gerne von den Vorzügen der Gemeinschaft profitieren, Pflichten aber ablehnen. Dazu zählen aus Berliner Sicht neben den Briten die Polen und Ungarn.

Was heißt EU heute, was bedeutet "Nation"

Anzeige

Auf der anderen Seiten stehen die Über-Europäer, die man vor allem in Brüssel findet und die immer enger zusammenrücken wollen. "Herz-Jesu-Europäer" werden sie in Berlin despektierlich genannt. Merkel sind beide Gruppen suspekt.

Wenn die EU Ende März den 60. Geburtstag ihrer Gründungsverträge feiert, dann soll nicht weniger als ein Manifest für die nächsten zehn Jahre entstehen: Was heißt EU heute, was bedeutet "Nation", was soll künftig Brüssel machen, wo hat die Gemeinschaft überzogen? Merkel hat auf Malta und davor klargemacht, wo sie die EU sieht: Zusammenarbeit dort, wo es zusammen besser geht - bei Verteidigung, Grenzsicherung, Flüchtlingen. Rückbau dort, wo die EU überdehnt ist - bei "Regulierungen bis zum Kaffeelöffel", wie ein hoher Regierungsbeamter sagt, wo also Brüssel das Leben der Europäer bis in die Einzelheiten normieren will.

Die Vorbereitung für diese Generalinventur wurde durch das Brexit-Votum des britischen Unterhauses am vergangenen Donnerstag nicht leichter. Der frühe Zeitpunkt der Abstimmung bedeutet, dass die Briten wohl bereits Anfang März den Austrittswunsch offiziell erklären werden. Das heißt aber auch, dass der März-Gipfel in Brüssel und der Festtags-Gipfel in Rom wenige Wochen später von einer schrillen Austrittsdebatte überlagert werden.