9. April 2018, 18:42 Uhr EU Glückwünsche und andere Forderungen

In der EU wird der Sieg Orbáns mit gemischten Gefühlen bewertet. Schon bald könnte der Streit mit Budapest wieder eskalieren.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Wer die Folgen dieses Wahlsiegs ermessen will, dem hilft ein Blick auf die Gratulantenschar. Die Chefin des französischen Front National, Marine Le Pen, feierte den "großen und klaren Sieg" von Viktor Orbán in Ungarn, und auch der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders sprach von einem "exzellenten Ergebnis". Auf der anderen Seite beeilte sich aber auch der CSU-Politiker Manfred Weber, per Twitter seine Glückwünsche zu übermitteln. Er freue sich auf die Arbeit an "gemeinsamen Lösungen", schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament.

"Die ersten Gratulationen kamen von den Leuten, die die Europäische Union zerstören wollen", bemerkt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn, ein Sozialdemokrat. Das stimmt. Es jubelten Orbáns Schwestern und Brüder im Geiste, EU-Feinde, Rechtspopulisten und Islamhasser. Allerdings gratulierten eben auch Orbáns offizielle Bundesgenossen: Europas Christdemokraten und Christsoziale, denen im Parlament der dezidiert pro-europäische CSU-Mann Weber vorsteht. In seiner EVP-Fraktion sitzen elf Abgeordnete von Orbáns ungarischer Fidesz.

Deutlich geschickter als Polens starker Mann Jarosław Kaczyński hat Orbán die Grenzen des Zumutbaren in der EU ausgetestet und in letzter Minute stets die ultimative Kraftprobe vermieden. Nach seinem neuerlichen Sieg stellt sich die Frage, ob der Ungar bei seinen alten Taktik bleibt oder nun - gestärkt durch die Wiederwahl - seinen Konfrontationskurs verschärft. An Gelegenheiten wird es ihm nicht fehlen. Gesucht wird immer noch ein Kompromiss zur Teilung von Lasten bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Begonnen hat außerdem das Feilschen um den neuen EU-Haushalt. Das eine hängt durchaus mit dem anderen zusammen. Haushaltskommissar Günther Oettinger spricht die Verbindung an, wenn er betont: "Solidarität ist keine Einbahnstraße."

Ein erster Test steht schon bald bevor, wenn in Ungarn ernst gemacht wird mit einem Gesetzesvorhaben, das Organisationen, die Flüchtlingen helfen, mit Strafen bedroht. "Wenn Orbán den Plan umsetzt, Menschen zu kriminalisieren, die Flüchtlingen helfen, muss die EU einschreiten", fordert der Luxemburger Asselborn. Wenn die EU dabei nur zuschaue, "dann ist uns nicht mehr zu helfen". Dabei verweist Asselborn auf die so genannten Kopenhagener Kriterien, also die Anforderungen an jeden Staat, der der EU beitritt. Es gelte: "Wer die Kopenhagener Kriterien nicht respektiert, der muss die Konsequenzen ziehen und kann nicht länger Mitglied der Europäischen Union bleiben."

So weit würde EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht gehen, aber seinen Sprecher lässt er am Montag eine deutliche Botschaft gen Budapest schicken: "Die Europäische Union ist eine Union der Demokratie und der Werte. Präsident Juncker und die Europäische Kommission sind der Meinung, dass die Verteidigung dieser Prinzipien und Werte die gemeinsame Verpflichtung aller Mitgliedstaaten ist - ohne Ausnahme."

Die Kommission hat nicht viele Möglichkeiten, Verstößen gegen die Grundwerte zu ahnden

Allerdings erlebt die EU-Kommission gerade, wie schwer es ist, gegen einen Staat vorzugehen, der sich von den Grundwerten der EU entfernt. Zwar hat sie gegen Polen ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages eingeleitet, doch gegen eine Strafe würde Orbán mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Veto einlegen. Die EU-Kommission lotet derzeit Möglichkeiten eines Kompromisses aus. Junckers Stellvertreter Frans Timmermans reiste deshalb am Montag nach Warschau.

Immer lauter wird indes die Kritik daran, dass die EVP am Bund mit Orbáns Fidesz festhält. Die EVP trage eine Mitverantwortung für Orbáns Wahlsieg und sei nur am Machterhalt interessiert, kritisiert der Fraktionschef der europäischen Sozialdemokraten (S&D), Udo Bullmann. "Weber und seine Parteikollegen sollten sich schämen, dass sie Parteifreundschaft über Grundrechte und Demokratie stellen", erklären die Grünen im EU-Parlament.

Was Asselborn nun am meisten fürchtet, ist die Budapester Signalwirkung. Schließlich habe auch Matteo Salvini, der Chef der ausländerfeindlichen Lega in Italien und bald womöglich Regierungsmitglied, gratuliert. "Wenn ein großes Gründungsmitglied dem ungarischen Weg folgt", mahnt Asselborn, "ist der Geist der Römischen und aller folgenden EU-Verträge zerstört".