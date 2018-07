5. Juli 2018, 18:53 Uhr EU-Austritt Jaguar auf dem Sprung

Der Austritt Großbritanniens aus der EU kann Jobs und Investitionen auf der Insel kosten. Das betrifft auch eine britische Ikone.

Von Björn Finke , London

So britisch wie die Queen, doch wegen des Brexit könnte Jaguar abwandern. (Foto: AP)

Die Queen hat keinen Führerschein, aber sie fährt offenbar gerne britische Autos: Fotos zeigen Königin Elizabeth II. am Steuer eines Land Rover Defender oder eines Jaguar. Die Autos des Herstellers Jaguar Land Rover gelten als klassisch britisch, auch wenn das Unternehmen seit 2008 dem indischen Tata-Konzern gehört. Da wiegt es umso schwerer, dass der Chef dieser britischen Ikone nun mit dem Abschied aus dem Königreich droht. Ralf Speth sagte der Financial Times, er wolle das nicht, würde es aber machen, falls das die einzige Chance sei, den Konzern vor den Folgen eines harten Brexit zu retten.

Einigten sich die EU und die britische Regierung nicht auf vernünftige Regelungen für die Zeit nach dem Austritt, "müssen wir Werke hier schließen, und das wäre sehr, sehr traurig", sagte der Deutsche. Scheiterten die Gespräche über einen Handelsvertrag und würden Zölle eingeführt, koste das die Firma 1,2 Milliarden Pfund pro Jahr. Jaguar Land Rover beschäftigt 40 000 Menschen in Großbritannien.

In den vergangenen Wochen haben bereits der europäische Flugzeugbauer Airbus, der Autokonzern BMW und das Technologieunternehmen Siemens gewarnt, dass neue Hürden bei Geschäften über den Ärmelkanal Jobs und Investitionen auf der Insel bedrohen würden. Der Chef des Handelskammerverbands British Chambers of Commerce, Adam Marshall, sagte zuletzt, die Geduld der Wirtschaft sei bald erschöpft. Zwei Jahre nach dem EU-Referendum wüssten Manager immer noch nicht, auf welche Änderungen durch den Brexit sie sich einstellen müssten.

Der Zeitpunkt dieser geballten Kritik ist kein Zufall. Der Streit über den Austrittskurs spitzt sich innerhalb des Kabinetts zu. Die Regierung von Premierministerin Theresa May muss sich zügig entscheiden, welche Form von Handelsabkommen sie in den Gesprächen mit der EU durchsetzen will. Brexit-Enthusiasten wünschen sich möglichst viel Freiheit von Brüsseler Regeln. Wirtschaftsfreundliche Politiker hingegen halten es für besser, wenn das Königreich auch in Zukunft zahlreiche EU-Vorgaben beachtet. Eine Art Zollunion sei ebenfalls von Vorteil. Ansonsten, so die Befürchtung, würden abweichende Standards und Zollsätze Kontrollen in den Häfen oder an der irischen Grenze nötig machen. Britische Firmen könnten Produkte nicht mehr ohne Weiteres auf dem Festland verkaufen; sie müssten Genehmigungen einholen. Verzögerungen und teure Bürokratie wären das Ergebnis, mahnt dieses Lager.

Als Vorkämpfer dieses weichen Kurses gelten Schatzkanzler Philip Hammond und Wirtschaftsminister Greg Clark. Brexit-Fans argwöhnen, das Duo ermuntere im Geheimen Manager, in diesen entscheidenden Tagen vor den Folgen eines harten Brexit zu warnen. Die Wirtschaftsführer Ihrer Majestät haben sich lange mit Kritik zurückgehalten und ihre Wünsche sehr diplomatisch formuliert. Sie wollten Austrittsanhänger unter Beschäftigten und Kunden nicht verprellen. Aber die Zeit der leisen Töne ist vorbei.