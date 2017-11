29. November 2017, 16:29 Uhr EU-Afrika-Gipfel Kurze Verschnaufpause für die Kanzlerin









Bundeskanzlerin Merkel nimmt am EU-Afrika-Gipfel in Abidjan in der Elfenbeinküste teil.

Im Mittelpunkt des Treffens steht die Jugend Afrikas. So soll es darum gehen, ihre Möglichkeiten zur schulischen und beruflichen Bildung zu verbessern.

Merkel hat die deutschen Aktivitäten in Afrika erhöht, manches im Verbund mit Partnern wie Frankreich und Italien, anderes in Kooperation mit der EU.

Von Nico Fried , Abidjan

Es geht abwärts für Angela Merkel. Stufe um Stufe, und ein Entkommen gibt es nicht. Am Anfang hält sie sich noch mit der rechten Hand am Geländer fest, dann lässt sie los. Sie steigt jetzt unaufhaltsam ab, setzt einen Fuß vor den anderen, bis sie am Ende der Gangway vom Präsidenten persönlich begrüßt wird, Küsschen rechts und links. Die Bundeskanzlerin ist hier sehr willkommen. Die Uhr zeigt kurz nach 22 Uhr in Abidjan, Elfenbeinküste, und bei immer noch 27 Grad ist es durchaus gerechtfertigt, von einem warmen Empfang zu sprechen.

24 Stunden wird Merkel in Abidjan sein, hier findet der EU-Afrika-Gipfel statt. Der Termin steht natürlich schon lange fest, aber Merkel muss diese Reise vorkommen wie Freigang aus dem Stubenarrest der Regierungsbildung. Es ist ein Abstecher zu wirklich großen Problemen nach all den letztlich ergebnislosen Tagen und Nächten der Sondierungen in Berlin, in denen man sich zum Beispiel nicht einigen konnte, wie schnell der Soli-Zuschlag abgebaut werden soll.

Merkel hätte ihre Teilnahme absagen können, aber wenn schon nur geschäftsführend regiert werden kann, soll wenigstens mal wieder anständig repräsentiert werden. Das Gespräch mit Martin Schulz und Horst Seehofer beim Bundespräsidenten, ursprünglich für Anfang der Woche avisiert, muss nun bis Donnerstag warten.

Die Reiseroute Merkels erschien wie eine Erinnerung daran, dass es auch noch andere Probleme zu lösen gibt als die Suche nach Koalitionen. Über das Mittelmeer flog die Kanzlermaschine hinweg, wo noch immer Migranten ertrinken; Algerien, wo viele Menschen auf dem Weg nach Norden hängen bleiben; über Mali hinweg, wo deutsche Soldaten die nationale Armee ausbilden, damit sie für Stabilität sorgen und Terroristen bekämpfen kann; vorbei an Niger, einem der ärmsten Staaten überhaupt, mit dem die Bundesregierung seit gut zwei Jahren intensiv kooperiert, auch um den Flüchtlingsstrom einzudämmen, der sich hier nach Norden bewegt. Aus Deutschland gibt es Geld für den Aufbau eines Passwesens, für wirtschaftliche Projekte und für Bildungseinrichtungen. Eine neue Schule wurde jüngst nach Angela Merkel benannt.

27 afrikanische Präsidenten haben für den Gipfel zugesagt

Aber natürlich lässt sich die heimatliche Hängepartie im Ausland nicht ignorieren. Merkel wird ja von ihren Kollegen auch ständig gefragt, was denn nun werde in Deutschland. So hat sie das jüngst schon auf dem EU-Gipfel erlebt. Sie macht dann auf Optimismus und bittet um Geduld. Was bleibt ihr übrig? Bei manch einem der afrikanischen Präsidenten mag diese politische Mühsal der Deutschen die Achtung vor der Demokratie nicht unbedingt erhöhen.

Andererseits kann man ja in Abidjan auch sehen, wie die Machtfrage andernorts geklärt wird. Die Elfenbeinküste hatte sich nach der Unabhängigkeit wirtschaftlich gut entwickelt, ist aber durch Bürgerkriege immer wieder zurückgeworfen worden, zuletzt 2010, nachdem der frühere Präsident Laurent Gbagbo seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollte. Mittlerweile hat sich das Land unter Alassane Ouattara wieder erholt, die Wirtschaft wächst, wenn auch auf niedrigem Niveau.

27 afrikanische Präsidenten haben für den Gipfel zugesagt, dazu ein König (aus Marokko), mehrere Vizepräsidenten und einige Ministerpräsidenten. Auch aus Europa kommen viele Staats- und Regierungschefs, unter ihnen der Franzose Emmanuel Macron, Spaniens Premier Mariano Rajoy, der Italiener Paolo Gentiloni, aber auch die wichtigsten osteuropäischen Regierungschefs wie Beata Szydło aus Polen oder Viktor Orbán aus Ungarn.