3. April 2018, 18:47 Uhr Essener Tafel Lebensmittel ohne deutschen Pass

Der Aufnahmestopp hatte zu einer kontroversen Debatte geführt - nun nimmt die Tafel wieder Ausländer als Kunden auf.

Von Ulrike Heidenreich

Die Essener Tafel hat ihren Aufnahmestopp für Ausländer aufgehoben. Der Schritt der Lebensmittel-Ausgabestelle hatte zu emotionalen und kontroversen Debatten in Deutschland geführt - über Armut, über Rassismus und über eine verfehlte Flüchtlings- und Sozialpolitik insgesamt. Nun, sagt Jörg Sartor von der Essener Tafel, hätten sich die Zahlen "ins Gleichgewicht" bewegt. Der Vorstand des Trägervereins beschloss nach einer Sitzung am Dienstag, künftig wieder bedürftige Menschen ohne deutschen Pass als Neukunden aufzunehmen. "Erst mal ist die Tür wieder offen für jedermann", so Sartor.

Als vorübergehende Maßnahme hatte die Filiale in Essen, eine von 934 gemeinnützigen Tafeln bundesweit, im Januar eine Notbremse gezogen. Begründet wurde dies mit dem hohen Ausländeranteil unter den Hilfesuchenden, es waren 75 Prozent. Es hatte Gedrängel und Geschubse um die abgelaufenen Lebensmittel gegeben, die weggeworfen würden - wären da nicht die ehrenamtlichen Helfer, die sie in Supermärkten und Restaurants einsammeln und an arme Menschen verteilen. Vor allem Ältere und Alleinerziehende fühlten sich in der Warteschlange von fremdsprachigen jungen Männern, unter ihnen viele Flüchtlinge, bedrängt.

Seit dem Aufnahmestopp ist der Ausländeranteil auf etwa 45 Prozent gefallen

Nun werden die Berechtigungskarten wieder unabhängig von der Nationalität verteilt. Die Ausgabe neuer Tafelausweise findet einmal wöchentlich am Mittwochmorgen statt. Somit wird der Beschluss in der kommenden Woche am 11. April zum ersten Mal wirksam. Der Ausländeranteil sei deutlich gesunken, Sartor schätzt ihn auf derzeit etwa 45 Prozent.

Zuvor war an einem runden Tisch nach einer verträglichen Lösung gesucht worden. Vertreter der Stadt Essen, der Tafel, der Wohlfahrtsverbände sowie des Verbundes der Essener Migrantenselbstorganisationen hatten sich auf ein Statement geeinigt: "Sollte es erneut zu Kapazitätsengpässen kommen, werden besonders Alleinerziehende, Familien mit minderjährigen Kindern sowie Senioren - egal welcher Herkunft - bevorzugt aufgenommen." Die Essener Tafel werde ihre Kernzielgruppe zudem erweitern - "um die über 50-jährigen Essener im Transferleistungsbezug".

Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbands der Tafeln, fordert nachhaltige Konzepte gegen die Armut: "Die letzten Wochen haben gezeigt, wohin es führt, wenn der Staat ehrenamtliche Hilfsorganisationen mit Aufgaben alleine lässt." Seit März ist die Tafel Deutschland offizielles Mitglied im Dachverband der europäischen Lebensmittelbanken Feba. Diese unterstützt 37 000 karitative Einrichtungen in 23 Ländern mit Nahrungsmitteln.

Mit viel Lob, aber auch harter Kritik mussten die Helfer in Essen klarkommen - wie eine am Dienstag auf die Homepage gestellte Erklärung zeigt: "Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Menschen, die uns in den unruhigen letzten Wochen mit ihren vielen Anrufen, Briefen und Mails moralisch unterstützt haben, recht herzlich bedanken." Vor den Kopf gestoßen fühlten sich viele durch eine Bemerkung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die den Aufnahmestopp Ende Februar so kommentiert hatte: "Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut." Später hatte Merkel einen Besuch bei der Essener Tafel angekündigt, um ihre Wertschätzung für deren ehrenamtliches Engagement auszudrücken. Wann der Besuch stattfinden wird, steht nicht fest.