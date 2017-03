16. März 2017, 20:39 Uhr Essen Vom Geschwätz zur Terrorwarnung

"Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste", hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Tag nach der Schließung des Kaufhauses in Essen gesagt.









Feedback

Anzeige

Wegen Terrorgefahr wurde am Samstag ein Essener Einkaufszentrum geräumt. Nun zeigt sich: Der angebliche Anschlagsplaner kündigte im Netz Dinge an, die nicht stimmten.

Setzen Islamisten wie der 24-jährige Oberhausener gezielt Hinweise auf angebliche Anschläge in die Welt, um Angst zu verbreiten?

Es hat in den vergangenen Monaten eine Reihe solcher Geschichten gegeben.

Von Hans Leyendecker und Georg Mascolo

In nicht ganz fehlerfreiem Deutsch meldete sich am 6. März der 24 Jahre alte Oberhausener Islamist Imran-René Q. aus Syrien in der alten Heimat: "Bald wird es in shallah im Essen Zentrum einen auftritt geben". Am 9. März ergänzte er: Der "Auftritt" werde in "2 Tagen gegen drei und vier Uhr" in der "großen Einkaufshalle" stattfinden - "wenn alles klappt". Zwei "libanesische Brüder" würden vor Ort sein. Außerdem hatte er ein Foto mit vier "Sprengstofftaschen" verschickt.

Das Weitere ist bekannt: Krisenrunden tagten, das große Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen wurde am vergangenen Samstag geschlossen. Polizisten patrouillierten in der Stadt, und Essens Polizeipräsident erklärte, es habe "ganz konkrete Hinweise" zu einem Anschlag gegeben. Aus alledem wurde dann hie und da die Nachricht gebastelt, ein Attentat sei verhindert worden.

Ein paar Tage nach all der Aufregung beschäftigen sich die Sicherheitsbehörden mit der Frage, was da wirklich passiert ist. Es sei "nicht auszuschließen, dass es sich um einen Test / eine Provokation handelt, um das Verhalten von Sicherheitsbehörden zu erproben", hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in einem vertraulichen Papier früh gemutmaßt. Dass es die "libanesischen Brüder" wirklich gibt, die am Wochenende zum "Hit-Team" hochgeredet wurden, glaubt kaum noch jemand.

Es sei durchaus eine Taktik, "für Chaos zu sorgen", sagt der Verfassungsschutz-Chef

Anzeige

Nordrhein-westfälische Staatsschützer diskutieren stattdessen die Frage, ob Imran-René Q. nur so getan hat als ob, um viel Aufsehen und noch mehr Aufregung zu verursachen. War das alles eine Finte? Setzen Islamisten wie der 24-jährige Oberhausener gezielt Hinweise auf angebliche Anschläge in die Welt, um Angst zu verbreiten?

Es sei durchaus eine Taktik der Islamisten, Sicherheitsbehörden zu irritieren und "für Chaos zu sorgen", hatte BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen nach einem im November 2015 wegen angeblicher Anschlagsgefahr abgesagten Fußball-Länderspiel in Hannover erklärt.

Es hat in den vergangenen Monaten eine Reihe solcher Geschichten gegeben. Staatsschützer in NRW schauen sich derzeit alte Fälle an, die so ähnlich abgelaufen sind wie der Essener Fall, um ein mögliches Grundmuster zu erkennen. Der Alarmmodus, da sind sich die meisten einig, nervt. "Es darf nicht nur Rot und Grün, sondern muss auch Gelb geben", sagt ein Düsseldorfer Sicherheitsexperte. Die Frage ist nur: Wann ist gelb, wann ist grün, wann ist rot? Sicher ist vorerst nur so viel: Nach dem Anschlag in Berlin kurz vor Weihnachten, bei dem zwölf Menschen starben, ist Deutschland bis auf Weiteres ein anderes Land geworden - nervöser, unruhiger. Niemand will einen Fehler machen. "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste", hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Tag nach der Schließung des Kaufhauses in Essen gesagt.