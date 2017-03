11. März 2017, 16:59 Uhr Essen Terrorwarnung in Essen hat offenbar islamistischen Hintergrund









Nach Hinweisen auf einen drohenden Anschlag hat die Polizei ein Einkaufszentrum im Essener Stadtzentrum gesperrt.

In Oberhausen wurden zwei Männer festgesetzt, ihre Wohnungen werden durchsucht.

Der Fall hat Medienberichten zufolge einen islamistischen Hintergrund.

Die Polizei in Essen hat wegen konkreter Hinweise auf einen möglichen Anschlag ein Einkaufszentrum in der Innenstadt geräumt. Das Shopping-Center Limbecker Platz werde am Samstag aus Sicherheitsgründen auch nicht mehr öffnen, teilte die Polizei mit. Die Entscheidung zur Schließung sei in der Nacht gefallen.

Im Zusammenhang mit der Terrordrohung hat die Polizei zwei Männer festgesetzt. Gegen 13.30 Uhr durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Mannes in Oberhausen. "Der Wohnungsinhaber wird vernommen", teilte die Polizei Essen am Samstag mit. Von einem Tatverdächtigen wolle man jedoch nicht sprechen. "Da sind wir erst einmal vorsichtig", sagte ein Polizeisprecher. Er machte keine weitere Angaben zu dem Mann. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Gegen 14.10 Uhr setzte die Polizei dann einen weiteren Mann in einem Oberhausener Internetcafé fest. "Auch ihn werden Beamte heute vernehmen und seine Wohnung durchsuchen." Der Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungen befinde sich aktuell in Oberhausen. Da auch das dortige Einkaufszentrum Centro "generell ein mögliches Ziel" darstelle, werde die Polizei dort "ab sofort deutlich präsent sein". Die Polizei stellte aber auch klar: "Momentan gibt es kein konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag am Centro."

Der WDR und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichten, die Terrordrohung habe einen islamistischen Hintergrund. Nach Informationen des WDR soll eine Person aus dem Ausland, die einen Bezug zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) habe, den Auftrag für einen Bombenanschlag in Essen gegeben haben. Auch Die Bauanleitung für eine Bombe soll die Person mitgeliefert haben.

Polizei erhielt "ernstzunehmende Hinweise aus Sicherheitskreisen"

Morgens hatte die Polizei erklärt, es lägen Hinweise vor, dass das Einkaufszentrum am Limbecker Platz am Samstag Ziel eines Terroranschlags sein könnte. Die Information über die Terrordrohung hat die Polizei nach eigenen Angaben von "anderen Behörden" bekommen. "Wir haben gestern im Laufe des Tages sehr ernstzunehmende Hinweise aus Sicherheitskreisen bekommen, dass möglicherweise heute hier ein Anschlag geplant ist", sagte ein Polizeisprecher. Nach aktuellem Ermittlungsstand beziehe sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum.

Zum Zeitpunkt der Räumung waren erst einige Mitarbeiter in dem Shopping-Center mit etwa 200 Geschäften. Die Polizei umstellte den gesamten Gebäude-Komplex und sperrte ihn mit Flatterband ab. Alle Eingänge wurden abgesperrt.