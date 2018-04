17. April 2018, 18:54 Uhr Ermittlungen Jagd auf Nordadler

Die Polizei geht mit einer Groß-Razzia gegen mutmaßliche Rechtsterroristen in mehreren Bundesländern vor, verhaftet wird dabei jedoch niemand. Die Gruppe "Nordadler" soll Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen haben.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Wer wissen möchte, wie diese nun von der Bundesanwaltschaft untersuchte Gruppe "Nordadler" ungefähr tickt, der braucht nur zu klicken. Im Netz findet sich sehr leicht die gleichnamige Website. Darauf gleich auf den ersten Blick Parolen wie "Deutschland unsere Heimat, verloren bist du nicht, im Herzen ruft die Pflicht". Unter dem Titel "Kampfzeit" wird da auch der "alte germanische Geist" beschworen und "eine deutsche Führung im eigenen Land ohne fremden Geist".

Am Dienstagmorgen ließ der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsuchen. Die Landeskriminalämter schwärmten mit Sondereinsatzkommandos aus. Verhaftet wurde niemand, aber vier Beschuldigten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen wird die Gründung einer rechtsradikalen Terrorvereinigung vorgeworfen. Ihr Ziel sei es laut Karlsruhe gewesen, "dem Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken zu verhelfen". Dazu habe sie auch "nicht näher konkretisierte Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen." Ihr Name: "Nordadler".

Viel weiter ins Detail gehen die Fahnder bisher nicht. Es heißt nur, dass die Verdächtigen sich für ihr Ziel bereits um Waffen, Munition und Material für Brandsätze oder Sprengvorrichtungen bemüht hätten. Es reicht im Internet allerdings ein Blick ins Impressum von "Nordadler", um mutmaßliche Verbindungen herzustellen. Gegen den dort genannten Inhaber richtete sich offenbar eine der Razzien. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau im Landkreis Northeim. Es scheint derselbe Mann zu sein, der 2017 als Helfer eines 27 Jahre alten IS-Sympathisanten zu 100 Stunden Sozialarbeit verurteilt worden war. Bei dem Verfahren fiel auf, wie ein Neonazi zum Islamisten werden und wie gut sich beider Extremismus verstehen kann.

Der Hauptangeklagte bei jenem Prozess am Landgericht Braunschweig war der Islamist Sascha L., ebenfalls aus Northeim, er musste für drei Jahre ins Gefängnis. Die Staatsschutzkammer sah es als erwiesen an, dass er "eine schwere staatsgefährdende Gewalttat" vorbereitet hatte. Bei ihm wurden unter anderem Sprengstoff, Fernzünder und abgesägte Pfandflaschen gefunden, laut eigener Aussage für einen geplanten und dann verworfenen Hinterhalt gegen Soldaten oder Polizisten. Drei Jahre zuvor war der vormalige Rechtsradikale Sascha L. zum Islam konvertiert. Zu seinen Unterstützern zählte dieser Rechtsextreme aus demselben Ort, der sich den Richtern als bekennender Nationalsozialist präsentierte und dessen Spur die Ermittler zu "Nordadler" geführt haben dürfte.

Zunächst wurde die Generalstaatsanwaltschaft Celle hellhörig, im Januar 2018 übernahm die Bundesanwaltschaft den Fall. Es geht wieder um mögliche terroristische Aktivitäten, diesmal unter rechtsradikaler statt islamistischer Flagge. Beide Szenen haben weiterhin Zulauf. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnete Ende 2016 mit mehr als 23 000 offensichtlichen Neonazis, darunter ungefähr 12 000 gewaltbereite, Hunderte von ihnen im Untergrund. Die Behörden zählten im vorvergangenen Jahr fast 1700 rechte Gewalttaten, häufig gegen Ausländer.

Jetzt also nach NSU-Morden, Oldschool Society oder der Terrorgruppe Freital aus dem Osten die "Nordadler" in Deutschlands Nordwesten.