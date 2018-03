20. März 2018, 20:16 Uhr Ermittlungen gegen Nicolas Sarkozy Freunde von früher

Die Polizei nimmt Ex-Präsident Sarkozy in Gewahrsam. Der Vorwurf: Er soll im Wahlkampf Geld des libyschen Diktators Gaddafi angenommen haben.

Von Nadia Pantel , Paris

Die Präsidentschaftskampagne, die Nicolas Sarkozy 2007 in den Élysée brachte, war so spektakulär, dass in der ganzen Welt detailliert und erstaunt über sie berichtet wurde. Kurz vor der Wahl, im April 2007, steht im US-Magazin The New Yorker, Sarkozy habe "einen fast schon peinlichen Ehrgeiz, der Präsident Frankreichs zu werden". So klar Sarkozys Erfolg damals war, so unklar ist heute, wie er diesen Erfolg finanzierte. Am Dienstagmorgen wurde der konservative Politiker in Polizeigewahrsam genommen. Ihm wird vorgeworfen, Spenden in ...