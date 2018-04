17. April 2018, 21:08 Uhr Ermittlungen gegen die "Nordadler" Jagd auf Nordadler

Die Polizei geht mit einer Groß-Razzia gegen mutmaßliche Rechtsterroristen in mehreren Bundesländern vor, verhaftet wird dabei jedoch niemand. Die Gruppe "Nordadler" soll Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen haben.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Wer wissen möchte, wie diese nun von der Bundesanwaltschaft untersuchte Gruppe "Nordadler" ungefähr tickt, der braucht nur zu klicken. Im Netz findet sich sehr leicht die gleichnamige Website. Darauf gleich auf den ersten Blick Parolen wie "Deutschland unsere Heimat, verloren bist du nicht, im Herzen ruft die Pflicht". Unter dem Titel "Kampfzeit" wird da auch der "alte germanische Geist" beschworen und "eine deutsche Führung im eigenen Land ohne fremden Geist".

Am Dienstagmorgen ließ der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Wohnungen in mehreren ...