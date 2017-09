23. September 2017, 13:01 Uhr Erdbeben Erdbeben in Nordkorea weckt Angst vor erneutem Bombentest









Am Vormittag hat sich in Nordkorea ein Beben der Stärke 3,4 ereignet.

Die chinesische Bebenwarte teilte mit, möglicherweise seien die Erschütterungen von einer Explosion verursacht worden.

Das südkoreanische meteorologische Institut geht bislang allerdings von einer natürlichen Ursache aus.

In Nordkorea hat ein Erdbeben am Samstag Befürchtungen über einen erneuten Atomtest ausgelöst. Nahe dem nordkoreanischen Atomtestgelände hat sich nach chinesischen Angaben ein Erdbeben der Stärke 3,4 ereignet. Die chinesische Bebenwarte teilte mit, möglicherweise seien die Erschütterungen von einer Explosion verursacht worden.

Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, das Epizentrum habe in etwa dort gelegen, wo bereits am 3. September Erdstöße registriert worden seien. Diese waren durch Nordkoreas sechsten und bis dahin größten Atomtest ausgelöst worden.

Auch das südkoreanische meteorologische Institut bestätigte, die Erschütterungen seien in der Provinz Hamgyong gemessen worden, wo sich eine Atomtestanlage befindet. Allerdings gingen die Südkoreaner zunächst von einer natürlichen Ursache aus. Es liefen aber weitere Untersuchungen. Die Stärke gab das südkoreanische Institut mit drei an.

Die in Wien ansässige Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) teilte mit, sie gehe einer ungewöhnlichen seismischen Aktivität in Nordkorea nach.

Die Führung in Nordkorea äußerte sich zunächst nicht. In der Vergangenheit hatten Beben in dem kommunistischen Staat auf nukleare Tests hingedeutet. Nordkorea hatte erst am Freitag mit dem Test einer Wasserstoffbombe gedroht. Damit reagierte es auf erneute Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung. Nordkorea hat in der Vergangenheit ungeachtet internationaler Sanktionen wiederholt Atomtests ausgeführt und Raketen getestet.

China hat derweil damit begonnen, die verschärften Sanktionen umzusetzen, die der UN-Sicherheitsrat auf Drängen der USA wegen der Atom- und Raketentests gegen Nordkorea verhängt hatte. US-Präsident Donald Trump forderte China auf, mehr Druck auf die Führung in Pjöngjang auszuüben.

Vom 1. Oktober an werde der Export von raffinierten Ölprodukten nach Nordkorea begrenzt, die Ausfuhr von Flüssiggas ab sofort verboten, teilte das Handelsministerium mit. Zugleich werde umgehend die Einfuhr von Textilien aus dem Nachbarland gestoppt.