10. Juli 2018, 18:49 Uhr Entwicklung Neue Perspektiven

Mit neuen Initiativen will die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Fluchtursachen stärker bekämpfen. Auch an Seehofers "Masterplan" soll die GIZ mitwirken.

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) will noch stärker die Fluchtursachen in Afrika und der Krisenregion im Nahen Osten bekämpfen. Neue Initiativen für mehr Beschäftigung sollten den Menschen Zukunftsperspektiven eröffnen, sagte die Vorstandsvorsitzende Tanja Gönner bei der Vorstellung des Jahresberichts. Die GIZ ist ein Bundesunternehmen, das Projekte der Entwicklungszusammenarbeit umsetzt. Der Staatssekretär im Entwicklungsministerium (BMZ), Martin Jäger, betonte, dass die GIZ auch am sogenannten Masterplan von Horst Seehofer (CSU) mitwirken solle. Der erste Teil des am Dienstag vorgestellten "Masterplans" befasst sich mit Entwicklungspolitik. Laut GIZ-Jahresbericht gingen 2017 Aufträge in Höhe von 385 Millionen Euro im Bereich Flucht und Migration ein. Weitere Schwerpunkte waren Sicherheit und Stabilisierung von Krisenländern sowie Projekte zu Klimaschutz und Energie. Gönner betonte, dass Flucht und Migration eng mit weiteren Schwerpunkten verbunden seien. Für Lebensperspektiven brauche es den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Schule und Ausbildung sowie einen verlässlichen Staat und Rechtssicherheit.